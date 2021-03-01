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Усик поднялся на первое место в обновленном рейтинге WBA

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бокс, Александр Усик, Энтони Джошуа, WBA, WBO
Фото: Twitter/MatchroomBoxing | Александр Усик

Украинский боксер потеснил именитых бойцов супертяжелого дивизиона Деонтея Уайлдера, Луиса Ортиса и Энди Руиса.

Украинский супертяжеловес Александр Усик поднялся на первое место в обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В этом сообщается на официальном сайте организации.

Теперь топ-5 рейтинга выглядит следующим образом:

  1. Александр Усик
  2. Деонтей Уайлдер
  3. Богдан Дину
  4. Луис Ортис
  5. Энди Руис

Поясом чемпиона мира по версии WBA владеет британец Энтони Джошуа. Американец Трэвор Брайан владеет титулом "временного" чемпиона WBA, а немец Мануэль Чарр является "чемпионом в отпуске".

Александр Усик также является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Британский чемпион хочет провести следующий бой с Тайсоном Фьюри и поэтому должен отказаться от титула.

По информации СМИ, WBO согласилась не требовать, чтобы Джошуа незамедлительно провел обязательную защиту против Александра Усика.

Украинец может подраться за временный титул WBO с британцем Джо Джойсом. А потом победителя поединка Джошуа – Фьюри обяжут в течении 180 дней провести поединок с победителем боя Усик – Джойс. Если же этого не произойдет, то победитель боя Усик – Джойс получит полноценный титул чемпиона WBO в супертяжелом весе.

На данный момент в супертяжелом весе украинец провел два боя, победив Чазза Уизерспуна и Дерека Чисору.

Напомним, Александр Усик оказался на пятом месте онлайн-рейтинга самых влиятельных украинцев от focus.ua и на первом месте — в группе "Кумиры". За него отдали 2184 читательских голоса.