Усик поднялся на первое место в обновленном рейтинге WBA

Украинский боксер потеснил именитых бойцов супертяжелого дивизиона Деонтея Уайлдера, Луиса Ортиса и Энди Руиса.

Украинский супертяжеловес Александр Усик поднялся на первое место в обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В этом сообщается на официальном сайте организации.

Теперь топ-5 рейтинга выглядит следующим образом:

Александр Усик Деонтей Уайлдер Богдан Дину Луис Ортис Энди Руис

Поясом чемпиона мира по версии WBA владеет британец Энтони Джошуа. Американец Трэвор Брайан владеет титулом "временного" чемпиона WBA, а немец Мануэль Чарр является "чемпионом в отпуске".

Александр Усик также является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Британский чемпион хочет провести следующий бой с Тайсоном Фьюри и поэтому должен отказаться от титула.

По информации СМИ, WBO согласилась не требовать, чтобы Джошуа незамедлительно провел обязательную защиту против Александра Усика.

Украинец может подраться за временный титул WBO с британцем Джо Джойсом. А потом победителя поединка Джошуа – Фьюри обяжут в течении 180 дней провести поединок с победителем боя Усик – Джойс. Если же этого не произойдет, то победитель боя Усик – Джойс получит полноценный титул чемпиона WBO в супертяжелом весе.

На данный момент в супертяжелом весе украинец провел два боя, победив Чазза Уизерспуна и Дерека Чисору.

Напомним, Александр Усик оказался на пятом месте онлайн-рейтинга самых влиятельных украинцев от focus.ua и на первом месте — в группе "Кумиры". За него отдали 2184 читательских голоса.