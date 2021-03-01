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Усик піднявся на перше місце в оновленому рейтингу WBA

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бокс, Олександр Усик, Ентоні Джошуа, WBA, WBO
Фото: Twitter/MatchroomBoxing | Олександр Усик

Український боксер потіснив відомих бійців суперважкого дивізіону Деонтея Вайлдера, Луїса Ортіса та Енді Руїса.

Український суперважкоатлет Олександр Усик піднявся на перше місце в оновленому рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Тепер топ-5 рейтингу виглядає так:

  1. Олександр Усик
  2. Деонтей Вайлдер
  3. Богдан Діну
  4. Луїс Ортіс
  5. Енді Руїс

Поясом чемпіона світу, за версією WBA, володіє британець Ентоні Джошуа. Американець Тревор Браян володіє титулом "тимчасового" чемпіона WBA, а німець Мануель Чарр є "чемпіоном у відпустці".

Олександр Усик також є обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Джошуа. Британський чемпіон хоче провести наступний бій з Тайсоном Ф'юрі і тому повинен відмовитися від титулу.

За інформацією ЗМІ, WBO погодилася не вимагати, щоб Джошуа негайно провів обов'язковий поєдинок проти Олександра Усика.

Українець може побитися за тимчасовий титул WBO з британцем Джо Джойсом. А потім переможця поєдинку Джошуа — Ф'юрі зобов'яжуть протягом 180 днів провести поєдинок з переможцем бою Усик — Джойс. Якщо ж цього не відбудеться, то переможець бою Усик — Джойс отримає повноцінний титул чемпіона WBO в суперважкій вазі.

Наразі в суперважкій вазі українець провів два бої, перемігши Чазза Візерспуна і Дерека Чісора.

Нагадаємо, що Олександр Усик опинився на п'ятому місці онлайн-рейтингу найвпливовіших українців від focus.ua і на першому місці — у групі "Кумири". За нього віддали 2184 читацьких голоси.