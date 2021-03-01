Усик піднявся на перше місце в оновленому рейтингу WBA

Український боксер потіснив відомих бійців суперважкого дивізіону Деонтея Вайлдера, Луїса Ортіса та Енді Руїса.

Український суперважкоатлет Олександр Усик піднявся на перше місце в оновленому рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Тепер топ-5 рейтингу виглядає так:

Олександр Усик Деонтей Вайлдер Богдан Діну Луїс Ортіс Енді Руїс

Поясом чемпіона світу, за версією WBA, володіє британець Ентоні Джошуа. Американець Тревор Браян володіє титулом "тимчасового" чемпіона WBA, а німець Мануель Чарр є "чемпіоном у відпустці".

Олександр Усик також є обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Джошуа. Британський чемпіон хоче провести наступний бій з Тайсоном Ф'юрі і тому повинен відмовитися від титулу.

За інформацією ЗМІ, WBO погодилася не вимагати, щоб Джошуа негайно провів обов'язковий поєдинок проти Олександра Усика.

Українець може побитися за тимчасовий титул WBO з британцем Джо Джойсом. А потім переможця поєдинку Джошуа — Ф'юрі зобов'яжуть протягом 180 днів провести поєдинок з переможцем бою Усик — Джойс. Якщо ж цього не відбудеться, то переможець бою Усик — Джойс отримає повноцінний титул чемпіона WBO в суперважкій вазі.

Наразі в суперважкій вазі українець провів два бої, перемігши Чазза Візерспуна і Дерека Чісора.

Нагадаємо, що Олександр Усик опинився на п'ятому місці онлайн-рейтингу найвпливовіших українців від focus.ua і на першому місці — у групі "Кумири". За нього віддали 2184 читацьких голоси.