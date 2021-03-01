Усик піднявся на перше місце в оновленому рейтингу WBA
Український боксер потіснив відомих бійців суперважкого дивізіону Деонтея Вайлдера, Луїса Ортіса та Енді Руїса.
Український суперважкоатлет Олександр Усик піднявся на перше місце в оновленому рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).
Про це повідомляється на офіційному сайті організації.
Тепер топ-5 рейтингу виглядає так:
- Олександр Усик
- Деонтей Вайлдер
- Богдан Діну
- Луїс Ортіс
- Енді Руїс
Поясом чемпіона світу, за версією WBA, володіє британець Ентоні Джошуа. Американець Тревор Браян володіє титулом "тимчасового" чемпіона WBA, а німець Мануель Чарр є "чемпіоном у відпустці".
Олександр Усик також є обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Джошуа. Британський чемпіон хоче провести наступний бій з Тайсоном Ф'юрі і тому повинен відмовитися від титулу.
За інформацією ЗМІ, WBO погодилася не вимагати, щоб Джошуа негайно провів обов'язковий поєдинок проти Олександра Усика.
Українець може побитися за тимчасовий титул WBO з британцем Джо Джойсом. А потім переможця поєдинку Джошуа — Ф'юрі зобов'яжуть протягом 180 днів провести поєдинок з переможцем бою Усик — Джойс. Якщо ж цього не відбудеться, то переможець бою Усик — Джойс отримає повноцінний титул чемпіона WBO в суперважкій вазі.
Наразі в суперважкій вазі українець провів два бої, перемігши Чазза Візерспуна і Дерека Чісора.
Нагадаємо, що Олександр Усик опинився на п'ятому місці онлайн-рейтингу найвпливовіших українців від focus.ua і на першому місці — у групі "Кумири". За нього віддали 2184 читацьких голоси.