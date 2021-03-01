Льюис может возвратиться в ринг ради боя с Тайсоном

Легендарные спортсмены уже сходились в поединке в 2002 году, тогда Льюис оказался сильнее.

Бывший абсолютный чемпион мира 55-летний Леннокс Льюис не исключает, что может возвратиться в ринг ради выставочного боя с Майком Тайсоном, хотя, и не уверен в этом.

Об этом сообщает TMZ Sports.

"Если публика захочет этого боя, то тогда мы, возможно, обсудим его. Я не знаю. На самом деле сейчас нет ничего, что бы заставило меня выйти в ринг. Люди хотели бы увидеть этот бой, но я не знаю", – сказал Леннокс.

Легендарные спортсмены уже сходились в ринге в 2002 году, и тогда Льюис отправил Тайсона в нокаут в восьмом раунде. Тогда британец защитил свои чемпионские титулы по версиям WBC, IBF и IBO.

Леннокс Льюис завершил карьеру в 2003 году. В последнем бою британец техническим нокаутом в шестом раунде победил украинца Виталия Кличко. Украинцу засчитали поражение из-за сильного рассечения на лице, хотя он на тот момент выигрывал бой по очкам.

54-летний Майк Тайсон в 2020 году уже выходил в ринг ради боя с 51-летнего Роем Джонсом за титул WBC Frontline Battle Beltс. Поединок длиной в восемь раундов прошел на арене Staples Center в Лос-Анджелесе. Ветераны бокса, которые составили судейскую коллегию, насчитали ничью. Таким образом, у легендарного спортсмена сейчас насчитывается 50 побед (44 нокаутом), шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися.

Майку Тайсону пришлось сбросить более 45 килограммов, чтобы набрать форму после длительного перерыва, ведь он не боксировал с 2005 года. Для этого спортсмену пришлось сесть на жесткую вегетарианскую диету и много заниматься в тренировочном зале.

Отметим, украинский супертяжеловес Александр Усик заявил, что лично он вряд ли бы вышел в ринг в возрасте "железного" Майка, и уж точно не боксировал бы с ним сейчас.