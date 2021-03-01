Льюїс може повернутися на ринг заради бою з Тайсоном

Легендарні спортсмени вже сходилися в поєдинку у 2002 році, тоді Льюїс виявився сильнішим.

Колишній абсолютний чемпіон світу 55-річний Леннокс Льюїс не виключає, що може повернутися в ринг заради показового бою з Майком Тайсоном, хоча і не впевнений у цьому.

Про це повідомляє TMZ Sports.

"Якщо публіка захоче цього бою, то тоді ми, можливо, обговоримо його. Я не знаю. Насправді зараз немає нічого, що б змусило мене вийти на ринг. Люди хотіли б побачити цей бій, але я не знаю", — сказав Леннокс.

Легендарні спортсмени вже сходилися в рингу у 2002 році, і тоді Льюїс відправив Тайсона в нокаут у восьмому раунді. Тоді британець захистив свої чемпіонські титули за версіями WBC, IBF і IBO.

Леннокс Льюїс завершив кар'єру у 2003 році. В останньому бою британець технічним нокаутом у шостому раунді переміг українця Віталія Кличка. Українцю зарахували поразку через сильне розсічення на обличчі, хоча він на той момент вигравав бій за очками.

54-річний Майк Тайсон у 2020 році вже виходив на ринг заради бою з 51-річного Роєм Джонсом за титул WBC Frontline Battle Beltс. Поєдинок тривалістю вісім раундів відбувся на арені Staples Center у Лос-Анджелесі. Ветерани боксу, які склали суддівську колегію, нарахували нічию. Таким чином, у легендарного спортсмена зараз налічується 50 перемог (44 нокаутом), шість поразок, ще два бої не відбулися.

Майку Тайсону довелося скинути більше 45 кілограмів, щоб набрати форму після тривалої перерви, адже він не боксував з 2005 року. Для цього спортсмену довелося сісти на жорстку вегетаріанську дієту і багато займатися в тренувальному залі.

Зазначимо, український суперважковаговик Олександр Усик заявив, що особисто він навряд би вийшов на ринг у віці "залізного" Майка, і точно не боксував би з ним зараз.