В команде Усика надеются, что его следующий бой пройдет в Украине

Украинский супертяжеловес пока втягивается в подготовку к поединку.

Украинский боксер Александр Усик начал подготовку к своему следующему бою. Директор команды супертяжеловеса Сергей Лапин рассказал, что хотя точная дата поединка еще неизвестна, он может состояться в начале июня, а местом проведения может стать Украина.

Об этом Лапин сказал в интервью Instagram-каналу Luckypunchnet.

"На сегодняшний день идет втягивающий режим подготовки. Он проходит стабильно, Александр работает под руководством тренера по физической подготовке Валентина Литвинчука. По дате боя пока нет точного понимания, возможно, это будет начало июня. Надеемся, что следующий поединок пройдет на территории нашей страны", – сказал Лапин.

Отметим, Александр Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Британский чемпион хочет провести следующий бой с Тайсоном Фьюри и поэтому должен отказаться от титула.

По информации СМИ, WBO согласилась не требовать, чтобы Джошуа незамедлительно провел обязательную защиту против Александра Усика.

Украинец может подраться за временный титул WBO с британцем Джо Джойсом. А потом победителя поединка Джошуа – Фьюри обяжут в течении 180 дней провести поединок с победителем боя Усик – Джойс. Если же этого не произойдет, то победитель боя Усик – Джойс получит полноценный титул чемпиона WBO в супертяжелом весе.

На данный момент в супертяжелом весе украинец провел два боя, победив Чазза Уизерспуна и Дерека Чисору.

Напомним, Александр Усик поднялся на первое место в обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA).