У команді Усика сподіваються, що його наступний бій відбудеться в Україні

Український суперважкоатлет поки втягується в підготовку до поєдинку.

Український боксер Олександр Усик почав підготовку до свого наступного бою. Директор команди суперважкоатлета Сергій Лапін розповів, що хоча точна дата поєдинку ще невідома, він може відбутися на початку червня, а місцем проведення може стати Україна.

Про це Лапін сказав в інтервʼю Instagram-каналу Luckypunchnet.

"На сьогоднішній день триває втягувальний режим підготовки. Він проходить стабільно, Олександр працює під керівництвом тренера з фізичної підготовки Валентина Литвинчука. Щодо дати бою поки немає точного розуміння, можливо, це буде початок червня. Сподіваємося, що наступний поєдинок відбудеться на території нашої країни", — сказав Лапін.

Зазначимо, Олександр Усик є обовʼязковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Джошуа. Британський чемпіон хоче провести наступний бій з Тайсоном Фʼюрі й тому повинен відмовитися від титулу.

За інформацією ЗМІ, WBO погодилася не вимагати, щоб Джошуа негайно захистив свій титул з Олександром Усиком.

Українець може побитися за тимчасовий титул WBO з британцем Джо Джойсом. А потім переможця поєдинку Джошуа — Фʼюрі зобовʼяжуть протягом 180 днів провести поєдинок із переможцем бою Усик — Джойс. Якщо ж цього не станеться, то переможець бою Усик — Джойс отримає повноцінний титул чемпіона WBO в суперважкій вазі.

Наразі в суперважкій вазі українець провів два бої, перемігши Чазза Візерспуна та Дерека Чісору.

Нагадаємо, Олександр Усик піднявся на перше місце в оновленому рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).