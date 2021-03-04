Свитолина проиграла белоруске Азаренко на турнире в Дохе (видео)

Счет в личных встречах теперь – 4:0 в пользу спортсменки из Беларуси.

Первая ракетка Украины Элина Свитолна уступила в 1/4 финала на турнире WTA в Дохе (Катар) представительнице Беларуси Виктории Азаренко.

Об этом сообщает iSport.

Матч продолжался 1 час 20 минут и закончился после двух сетов – 2:6, 4:6.

За это время Свитолина не сумела выполнить ни одной подачи навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала три брейк-поинта из восьми.

На счету Азаренко один эйс, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-поинтов из 12.

Отметим, что на протяжении матча Виктория Азаренко боролась с болью в спине, но сумела добиться победы.

Теперь счет в личных встречах Свитолины и Азаренко стал 4:0 в пользу белорусской спортсменки.

Напомним, в первом матче турнира Элина Свитолина уверенно победила японскую теннисистку Мисаки Дои.

На Australian Open первая ракетка Украины завершила выступления на стадии 1/8 финала, проиграв американке Джессике Пегуле – 4:6, 6:3, 3:6.