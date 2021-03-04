Світоліна програла білорусці Азаренко на турнірі в Досі (відео)

Рахунок в особистих зустрічах тепер — 4:0 на користь спортсменки з Білорусі.

Перша ракетка України Еліна Світолна поступилася в 1/4 фіналу на турнірі WTA в Досі (Катар) представниці Білорусі Вікторії Азаренко.

Про це повідомляє iSport.

Матч тривав 1 годину 20 хвилин і закінчився після двох сетів — 2:6, 4:6.

За цей час Світоліна не змогла виконати жодної подачі навиліт, допустила три подвійні помилки і реалізувала три брейк-поінти з восьми.

На рахунку Азаренко один ейс, п'ять подвійних помилок і шість реалізованих брейк-поінтів з 12.

Зазначимо, що протягом матчу Вікторія Азаренко боролася з болем в спині, але зуміла домогтися перемоги.

Тепер рахунок в особистих зустрічах Світоліної й Азаренко став 4:0 на користь білоруської спортсменки.

Нагадаємо, в першому матчі турніру Еліна Світоліна впевнено перемогла японську тенісистку Мисак Дої.

На Australian Open перша ракетка України завершила виступи на стадії 1/8 фіналу, програвши американці Джесіці Пегулі — 4:6, 6:3, 3:6.