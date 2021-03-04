Світоліна програла білорусці Азаренко на турнірі в Досі (відео)
Рахунок в особистих зустрічах тепер — 4:0 на користь спортсменки з Білорусі.
Перша ракетка України Еліна Світолна поступилася в 1/4 фіналу на турнірі WTA в Досі (Катар) представниці Білорусі Вікторії Азаренко.
Про це повідомляє iSport.
Матч тривав 1 годину 20 хвилин і закінчився після двох сетів — 2:6, 4:6.
За цей час Світоліна не змогла виконати жодної подачі навиліт, допустила три подвійні помилки і реалізувала три брейк-поінти з восьми.
На рахунку Азаренко один ейс, п'ять подвійних помилок і шість реалізованих брейк-поінтів з 12.
Зазначимо, що протягом матчу Вікторія Азаренко боролася з болем в спині, але зуміла домогтися перемоги.
Тепер рахунок в особистих зустрічах Світоліної й Азаренко став 4:0 на користь білоруської спортсменки.
Нагадаємо, в першому матчі турніру Еліна Світоліна впевнено перемогла японську тенісистку Мисак Дої.
На Australian Open перша ракетка України завершила виступи на стадії 1/8 фіналу, програвши американці Джесіці Пегулі — 4:6, 6:3, 3:6.