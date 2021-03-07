Украинская прыгунья Ярослава Магучих выиграла чемпионат Европы (фото)

В финал соревнований пробились сразу три украинки – Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

Чемпионат Европы 2021 по легкой атлетике в закрытых помещениях в польском Торуне триумфально завершился для украинских прыгуний в высоту.

Об этом сообщает Sport.ua.

В финал соревнований пробились сразу три украинки – Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

По итогам выступлений, Ярослава Магучих выиграла чемпионат Европы, взяв планку на высоте 2.00 метра. Ярослава даже штурмовала рекордные 2.07 метров, но планка трижды упала.

У Ирины Геращенко – серебро с результатом 1.98 метра. Юлия Левченко осталась на четвертой позиции, покорив высоту 1.94 метра, но неожиданно пропустив вперед спортсменку из Финляндии.

[ + – ] Ярослава Магучих

ЧЕ-2021: прыжки в высоту, женщины:

Ярослава Магучих (Украина) – 2.00 м Ирина Геращенко (Украина) – 1.98 м Элла Юннила (Финляндия) – 1.96 м Юлия Левченко (Украина) – 1.94 м

Напомним, украинская прыгунья в высоту 19-летняя Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой Европы в январе.

На турнире "Рождественские старты" в Киеве Ярослава повторила рекорд Украины в помещении, прыгнув на высоту 2,02 метра. Затем Магучих победила на соревнованиях в Италии с результатом 2 метра.

Уже в феврале, на турнире в Банска-Быстрице в Словакии Магучих взяла высоту 2,06 м, установив новый рекорд Украины. Кроме того, это третий результат в мире. Мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещениях принадлежит шведке Кайсе Бергквист (2,08 м), который она установила в 2006 году.