Українка Ярослава Магучіх виграла чемпіонат Європи (фото)

У фінал змагань пробилися відразу три українки — Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

Чемпіонат Європи 2021 з легкої атлетики в закритих приміщеннях в польському Торуні тріумфально завершився для українських легкоатлеток, якi здобули двi медалi у стрибках у висоту.

Про це повідомляє Sport.ua.

У фінал змагань пробилися відразу три українки — Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

За підсумками виступів, Ярослава Магучіх виграла чемпіонат Європи, взявши планку на висоті 2.00 метра. Ярослава навіть штурмувала рекордні 2.07 метрів, але планка тричі впала.

У Ірини Геращенко — срібло з результатом 1.98 метра. Юлія Левченко залишилася на четвертій позиції, підкоривши висоту 1.94 метра, але несподівано пропустивши вперед спортсменку з Фінляндії.

[ + – ] Ярослава Магучіх

ЧЄ-2021: стрибки у висоту, жінки:

Ярослава Магучіх (Україна) — 2.00 м Ірина Геращенко (Україна) — 1.98 м Елла Юнніла (Фінляндія) — 1.96 м Юлія Левченко (Україна) — 1.94 м

Нагадаємо, 19-річна Ярослава Магучіх визнана кращою легкоатлеткою Європи в січні.

На турнірі "Різдвяні старти" в Києві Ярослава повторила рекорд України в приміщенні, стрибнувши на висоту 2,02 метра. Потім Магучіх перемогла на змаганнях в Італії з результатом 2 метри.

Уже в лютому, на турнірі в Банська-Бистриці в Словаччині Магучіх взяла висоту 2,06 м, встановивши новий рекорд України. Крім того, це третій результат в світі. Світовий рекорд зі стрибків у висоту в приміщеннях належить шведці Кайсе Бергквіст (2,08 м), який вона встановила в 2006 році.