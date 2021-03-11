"Динамо" проиграло "Вильярреалу" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Команда Мирчи Луческу пропустила два гола по голу в каждом из таймов. Ответный матч пройдет 18 марта.

Киевское "Динамо" проиграло испанскому "Вильярреалу" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 0:2.

Ближе к середине первого тайма киевляне перенесли игру от своих ворот и хотели обострить игру в атаке. Однако забить уже в первом тайме испанцам удалось.

На 31-ой минуте испанцы провели угловой удар, Морено получил передачу в штрафной, а на дальней штанге удар в пустые ворота замкнул Пау Торрес.

На 52-ой минуте после передачи с левого фланга в штрафную пробивал Морено, но его отразил игрок "Динамо" Георгий Бущан. На добивании первым оказался Альбиоль, которому динамовцы позволили отправить мяч в ворота.

В итоге киевляне ждут ответного матча в Испании, пропустив два гола на "Олимпийском". Ответная игра состоится 18 марта на стадионе "Эстадио де ла Серамика" в Вильярреале.

Киевское "Динамо" в своей истории выступлений в еврокубках уже встречалось с "Вильярреалом". Тогда команды встретились в розыгрыше Кубка УЕФА сезона-2004/2005 на стадии 1/16 финала.

Напомним, в ответном матче 1/16 Лиги Европы киевское "Динамо" с большим трудом победило бельгийский "Брюгге" со счетом 1:0, и вышло в следующий этап розыгрыша турнира. У "Динамо" не было точности в передачах, они никак не могли зацепиться за мяч. В первом тайме динамовцы не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника. Во втором тайме "Динамо" стало действовать активнее, но опасных моментов у ворот "Брюгге" не возникало. Бельгийские футболисты плотно действовали в обороне, перекрывая свободные зоны, и атаки "Динамо" заканчивались на подходе к штрафной площадке соперника. На 83 минуте Жерсон Родригес забросил мяч в свободную зону в штрафной "Брюгге", туда ворвался Цыганков, прострелил на линию вратарской, а откуда Буяльский от перекладины вбил мяч в ворота.