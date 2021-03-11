"Динамо" програло "Вільярреалу" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи

Команда Мірчі Луческу пропустила два голи: по голу в кожному з таймів. Матч-відповідь відбудеться 18 березня.

Київське "Динамо" програло іспанському «Вільярреалу» в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи з рахунком 0:2.

Ближче до середини першого тайму кияни перенесли гру від своїх воріт і хотіли загострити гру в атаці. Однак забити вже в першому таймі іспанцям вдалося.

На 31-ій хвилині іспанці провели кутовий удар, Морено отримав передачу в штрафний, а на дальній штанзі удар у порожні ворота замкнув Пау Торрес.

На 52-ій хвилині після передачі з лівого флангу в штрафну пробивав Морено, але його відбив гравець "Динамо" Георгій Бущан. На добиванні першим виявився Альбіоль, якому динамівці дозволили відправити м'яч у ворота.

Зрештою кияни чекають матчу в Іспанії, пропустивши два голи на "Олімпійському". Гра у відповідь відбудеться 18 березня на стадіоні "Естадіо де ла Сераміка" у Вільярреалі.

Київське "Динамо" в своїй історії виступів в єврокубках вже зустрічалося з "Вільярреалом". Тоді команди зустрілися в розіграші Кубка УЄФА сезону-2004/2005 на стадії 1/16 фіналу.

Нагадаємо, у матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи київське "Динамо" з великими труднощами перемогло бельгійський "Брюгге" з рахунком 1:0, і вийшло в наступний етап розіграшу турніру. У "Динамо" не було точності в передачах, вони ніяк не могли зачепитися за м'яч. У першому таймі динамівці не завдали жодного удару в площину воріт суперника. У другому таймі "Динамо" почало діяти активніше, але небезпечних моментів біля воріт "Брюгге" не виникало. Бельгійські футболісти щільно діяли в обороні, перекриваючи вільні зони, й атаки "Динамо" закінчувалися на підході до штрафного майданчика суперника. На 83 хвилині Жерсон Родрігес закинув м'яч у вільну зону в штрафний "Брюгге", туди увірвався Циганков, прострілив на лінію воротарського, а звідки Буяльський від поперечини вбив м'яч у ворота.