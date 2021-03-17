ФК "Мариуполь" впервые в сезоне сыграет на домашнем стадионе

Большой футбол возвращается в "Мариуполь" спустя 8 месяцев

В рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги футбольный клуб "Мариуполь" сыграет против "Миная". Впервые в нынешнем сезоне азовцы будут принимать соперника на своем стадионе.

"Полная реконструкция футбольного газона на стадионе имени В.С.Бойко завершена, и наша команда вернулась в родную гавань. И уже в ближайшую субботу, 20-го марта, азовцы примут "Минай". Матч начнется в 14:00", – говорится в заявлении пресс-службы мариупольского клуба.

Билеты на этот матч продаются онлайн, по цене 40 и 50 гривен.

Ранее "Мариуполь" играл все свои матчи нынешнего чемпионата на выезде. Реконструкция газона на стадионе имени Владимира Бойко должна была завершиться до начала второго круга чемпионата, однако из-за технических проблем с адаптацией травы, первый домашний матч команды был перенесен.

Кроме того, ФК "Мариуполь" принял решение бесплатно обменять абонементы сезона 2019/2020 на абонементы 2020/2021 в качестве компенсации за отсутствие футбольных матчей в период карантина.

В последний раз "Мариуполь" играл на домашнем стадионе еще 12 июля прошлого года. Тогда в 30-м туре УПЛ азовский клуб был разгромлен "Олимпиком" со счетом 1:4.

Напомним, с 15-го тура матчи Favbet Лиги вновь смогут проходить в присутствии болельщиков. Болельщики смогут занимать до 50% мест на стадионах.

Ранее Львовский облсовет проголосовал за присвоение стадиону Арена Львов имени Степана Бандеры. В то же время, поскольку стадион находится в государственной собственности, окончательное решение в этом вопросе должен принять Кабинет Министров.

После 18 сыгранных туров "Мариуполь" занимает 10-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе команды Остапа Маркевича – 17 очков. Ближайший соперник мариупольцев – "Минай", находится на 13-й позиции, набрав 13 очков.