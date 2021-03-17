ФК "Маріуполь" уперше в сезоні зіграє на домашньому стадіоні

Великий футбол повертається в "Маріуполь" через 8 місяців

У рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги футбольний клуб "Маріуполь" зіграє проти "Миная". Уперше в нинішньому сезоні азовці прийматимуть суперника на своєму стадіоні.

"Повна реконструкція футбольного газону на стадіоні імені В.С.Бойка завершена, і наша команда повернулася в рідну гавань. І вже в найближчу суботу, 20-го березня, азовці приймуть "Минай". Матч розпочнеться о 14:00", — йдеться в заяві пресслужби маріупольського клубу.

Квитки на цей матч продаються онлайн за ціною 40 і 50 гривень.

Раніше "Маріуполь" грав усі свої матчі нинішнього чемпіонату на виїзді. Реконструкція газону на стадіоні імені Володимира Бойка повинна була завершитися до початку другого кола чемпіонату, однак через технічні проблеми з адаптацією трави, перший домашній матч команди був перенесений.

Крім того, ФК "Маріуполь" прийняв рішення безкоштовно обміняти абонементи сезону 2019/2020 на абонементи 2020/2021 як компенсацію за відсутність футбольних матчів у період карантину.

Востаннє "Маріуполь" грав на домашньому стадіоні ще 12 липня минулого року. Тоді в 30-му турі УПЛ азовський клуб був розгромлений "Олімпіком" з рахунком 1: 4.

Нагадаємо, що з 15-го туру матчі Favbet Ліги знову зможуть проходити в присутності уболівальників. Уболівальники зможуть займати до 50% місць на стадіонах.

Раніше Львівська облрада проголосувала за присвоєння стадіону Арена Львів імені Степана Бандери. У той же час, оскільки стадіон перебуває в державній власності, остаточне рішення в цьому питанні повинен прийняти Кабінет Міністрів.

Після 18 зіграних турів "Маріуполь" посідає 10-у позицію в турнірній таблиці чемпіонату України. В активі команди Остапа Маркевича — 17 балів. Найближчий суперник маріупольців "Минай" на 13-й позиції з 13 балів.