Львовский облсовет проголосовал за присвоение стадиону "Арена Львов" имени Степана Бандеры

Стадион находится в госсобственности, потому окончательное решение по вопросу его переименования должен принять Кабмин.

Депутаты Львовского облсовета подержали обращение к Кабмину и Министерству молодежи и спорта Украины касательно присвоения футбольному стадиону "Арена Львов" имени одного из лидеров "Организации украинских националистов" (ОУН) Степана Бандеры. Об этом рассказывает портал "Футбол 24".

В поддержку обращения на сессии облсовета, которая прошла 16 марта, проголосовали 68 депутатов, еще 7 не голосовали (всего в облсовете 84 депутата).

Отмечается, что стадион "Арена Львов" находится в государственной собственности, потому окончательное решение в вопросе присвоения ему имени Бандеры должен будет принять Кабмин.

На Facebook-странице фракции "Европейская солидарность" во Львовском облсовете отметили, что инициатором такого обращения стала их депутатка Соломия Риботицкая.

Стадион "Арена Львов" открыли в октябре 2011 года. Там проводились матчи Евро-2012 и другие международные спортивные мероприятия. Его вместимость — около 35 тыс. человек. Сейчас "Арена Львов" является домашним стадионом для ФК "Львов" и ФК "Рух".

Напомним, 5 марта Тернопольский горсовет присвоил городскому стадиону имя Романа Шухевича, одного из лидеров "Украинской повстанческой армии" (УПА). Приурочили это решение годовщине убийства главнокомандующего УПА. Эту инициативу поддержали все присутствовавшие на сессии депутаты горсовета. Мэр города Сергей Надал, комментируя эту историю, заявлял, что Шухевич был "не только образцовым командиром, но и хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта".

Такое решение вызвало возмущение у представителей Израиля и Польши. В частности, посол Израиля в Украине Джоэль Лион раскритиковал решение Тернопольского горсовета, отметив, что Шухевич был "пособников нацистов". Дипломат заявил, что ждет отмены этого решения. В ответ на это мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что посол стал "пленником советской историографии" и посоветовал ему ознакомиться с фактами участия евреев в рядах УПА и открытыми архивами КГБ.

Позже появилось заявление мэра польского города Замостья, которым тот решил разорвать партнерские отношения с Тернополем и прекратить совместный проект. Градоначальник заявил, что "уважает право каждого народа на собственное понимание истории", но не может простить Шухевичу "причастность к убийству поляков".

Свой протест против присвоения имени Шухевича стадиону в Тернополе высказал и Институт национальной памяти Польши, заявив, что УПА причастна к убийству около 100 тыс. поляков.