Львівська облрада проголосувала за присвоєння стадіону "Арена Львів" імені Степана Бандери

Стадіон знаходиться в держвласності, тому остаточне рішення з питання його перейменування повинен ухвалити Кабмін.

Депутати Львівської облради підтримали звернення до Кабміну й Міністерства молоді та спорту України щодо присвоєння футбольному стадіону "Арена Львів" імені одного з лідерів "Організації українських націоналістів" (ОУН) Степана Бандери. Про це розповідає портал "Футбол 24".

На підтримку звернення на сесії облради, яка відбулася 16 березня, проголосували 68 депутатів, ще 7 не голосували (усього в облраді 84 депутати).

Зазначається, що стадіон "Арена Львів" знаходиться в державній власності, тому остаточне рішення в питанні присвоєння йому імені Бандери повинен буде ухвалити Кабмін.

На Facebook-сторінці фракції "Європейська солідарність" у Львівській облраді зазначили, що ініціатором такого звернення стала їхня депутатка Соломія Риботицька.

Стадіон "Арена Львів" відкрили в жовтні 2011 року. Там проводилися матчі Євро-2012 та інші міжнародні спортивні заходи. Його місткість — приблизно 35 тис. осіб. Зараз "Арена Львів" є домашнім стадіоном для ФК "Львів" і ФК "Рух".

Нагадаємо, 5 березня Тернопільська міськрада присвоїла міському стадіону ім'я Романа Шухевича, одного з лідерів "Української повстанської армії" (УПА). Приурочили це рішення до річниці вбивства головнокомандувача УПА. Цю ініціативу підтримали всі присутні на сесії депутати міськради. Мер міста Сергій Надал, коментуючи цю історію, заявляв, що Шухевич був "не тільки зразковим командиром, а й хорошим спортсменом і лідером у багатьох видах спорту".

Таке рішення викликало обурення у представників Ізраїлю і Польщі. Зокрема, посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон розкритикував рішення Тернопільської міськради, зазначивши, що Шухевич був "пособником нацистів". Дипломат заявив, що чекає скасування цього рішення. У відповідь на це мер Тернополя Сергій Надал заявив, що посол став "бранцем радянської історіографії" і порадив йому ознайомитися з фактами участі євреїв у лавах УПА та відкритими архівами КДБ.

Пізніше з'явилася заява мера польського міста Замостя, якою той вирішив розірвати партнерські відносини з Тернополем і припинити спільний проект. Градоначальник заявив, що "поважає право кожного народу на власне розуміння історії", але не може пробачити Шухевичу "причетність до вбивства поляків".

Свій протест проти присвоєння імені Шухевича стадіону в Тернополі висловив й Інститут національної пам'яті Польщі, заявивши, що УПА причетна до вбивства майже 100 тис. поляків.