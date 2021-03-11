Стадион имени Шухевича: Институт нацпамяти Польши раскритиковал название в честь лидера УПА

В институте утверждают, что УПА, одним из руководителей которой был Шухевич, причастна к "Волынской резне", в ходе которой якобы было убито около 100 тыс. поляков.

Институт национальной памяти Польши опубликовал на своей странице в Facebook заявление, в котором высказал протест против присвоения имени Романа Шухевича городскому стадиону в Тернополе.

"Институт протестует против наименования стадиона в Тернополе в честь Романа Шучевича, который во время Второй мировой войны был офицером немецких полицейских батальонов, таких как "Нахтигаль", а затем командовал УПА, ответственную за геноцид польского гражданского населения на Волыни и Восточной Малой Польше. Украинское прославление Шухевича оскорбляет память польских, еврейских и украинских жертв УПА", — сказано в заявлении Института.

По информации польских исследователей, УПА причастна к убийству около 100 тыс. поляков. В Институте заявили, что "Волынская резня" была "антипольской этнической чисткой", которую провели украинские националисты.

"Временные рамки этих массовых убийств — 1943-1945 годы. Преступниками были Организация украинских националистов-бандеровцев (ОУН-Б) и ее военное крыло, именуемое Украинской повстанческой армией (УПА). Их документы показывают, что запланированное истребление польского населения было названо "антипольской операцией", — отмечается в заявлении.

Отметим, посол Израиля в Украине Джоэль Лион также возмутился из-за решения Тернопольского горсовета, отметив, что Шухевич был "пособников нацистов". Дипломат заявил, что ждет отмены этого решения.

В ответ на это мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что посол стал "пленником советской историографии" и посоветовал ему ознакомиться с фактами участия евреев в рядах УПА и открытыми архивами КГБ.

Позже появилось заявление мэра польского города Замостья, которым тот решил разорвать партнерские отношения с Тернополем и прекратить совместный проект. Он заявил, что "уважает право каждого народа на собственное понимание истории", но не может простить Шухевичу "причастность к убийству поляков".

Напомним, Тернопольский горсовет присвоил городскому стадиону имя Шухевича 5 марта. Приурочили это решение годовщине убийства главнокомандующего УПА. Эту инициативу поддержали все присутствовавшие на сессии депутаты горсовета. Мэр города Сергей Надал, комментируя эту историю, заявлял, что Шухевич был "не только образцовым командиром, но и хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта".