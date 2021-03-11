Стадіон імені Шухевича: Інститут нацпам'яті Польщі розкритикував назву на честь лідера УПА

В інституті стверджують, що УПА, одним з керівників якої був Шухевич, причетна до "Волинської різанини", під час якої нібито було вбито близько 100 тис поляків.

Інститут національної пам'яті Польщі опублікував на своїй сторінці у Facebook заяву, в якій висловив протест проти присвоєння імені Романа Шухевича міському стадіону в Тернополі.

"Інститут протестує проти найменування стадіону в Тернополі на честь Романа Шухевича, який під час Другої світової війни був офіцером німецьких поліцейських батальйонів, таких як "Нахтігаль", а потім командував УПА, відповідальним за геноцид польського цивільного населення на Волині та Східній Малопольщі. Українське прославляння Шухевича ображає пам'ять польських, єврейських і українських жертв УПА", — сказано в заяві Інституту.

За інформацією польських дослідників, УПА причетна до вбивства близько 100 тис поляків. В Інституті заявили, що "Волинська різанина "була "антипольської етнічною чисткою", яку провели українські націоналісти.

"Часові межі цих масових вбивств — 1943-1945 роки. Злочинцями були Організація українських націоналістів-бандерівців (ОУН-Б) та її військове крило, іменоване Українською Повстанською Армією (УПА). Їх документи показують, що заплановане винищення польського населення називалося "антипольської операцією", — наголошується в заяві.

Зазначимо, посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон також обурився через рішення Тернопільської міськради, зазначивши, що Шухевич був "пособником нацистів". Дипломат заявив, що чекає скасування цього рішення.

У відповідь на це мер Тернополя Сергій Надал заявив, що посол став "бранцем радянської історіографії" і порадив йому ознайомитися з фактами участі євреїв в рядах УПА і відкритими архівами КДБ.

Пізніше з'явилася заява мера польського міста Замостя, якою той вирішив розірвати партнерські відносини з Тернополем і припинити спільний проект. Він заявив, що "поважає право кожного народу на власне розуміння історії", але не може пробачити Шухевичу "причетність до вбивства поляків".

Нагадаємо, Тернопільська міськрада присвоїла міському стадіону ім'я Шухевича 5 березня. Приурочили це рішення річниці вбивства головнокомандувача УПА. Цю ініціативу підтримали всі присутні на сесії депутати міськради. Мер міста Сергій Надал, коментуючи цю історію, заявляв, що Шухевич був "не тільки зразковим командиром, а й хорошим спортсменом і лідером у багатьох видах спорту".