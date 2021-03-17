Нападающий "Динамо" вызван в сборную "Люксембурга"

Жерсон Родригес включен в список игроков на ближайшие матчи своей национальной сборной

Нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес получил вызов в расположение национальной сборной "Люксембурга". Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Родригес призван помочь сборной "Люксембурга" в предстоящих трех играх. 24 марта его команда проведет выездной товарищеский матч против Катара, 27 марта – выездной против Ирландии, а 30 марта домашний против Португалии в рамках отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года.

В сборной "Люксембурга" 25-летний нападающий провел 31 матч и забил 5 голов. В текущем сезоне за "Динамо" Жерсон Родригес отыграл в 14 матчах и забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что с учетом официальных матчей, сборная Украины в 2021 году проведет не менее 15 игр.

Напомним, что "Динамо" проиграло испанскому "Вильярреалу" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы на своем поле со счетом 0:2. На 31-ой минуте испанцы провели угловой удар, Морено получил передачу в штрафной, а на дальней штанге удар в пустые ворота замкнул Пау Торрес. На 52-ой минуте после передачи с левого фланга в штрафную пробивал Морено, но его отразил игрок "Динамо" Георгий Бущан. На добивании первым оказался Альбиоль, которому динамовцы позволили отправить мяч в ворота.

В итоге киевляне ждут ответного матча в Испании, пропустив два гола на "Олимпийском". Ответная игра состоится 18 марта на стадионе "Эстадио де ла Серамика" в Вильярреале.