Нападник "Динамо" викликаний у збірну "Люксембургу"

Жерсон Родрігес включений у список гравців на найближчі матчі своєї національної збірної

Нападник київського "Динамо" Жерсон Родрігес отримав виклик у розташування національної збірної "Люксембургу". Про це повідомляє прес-служба столичного клубу.

Родрігес покликаний допомогти збірній "Люксембурга" в майбутніх трьох іграх. 24 березня його команда проведе виїзний товариський матч проти Катару, 27 березня — виїзний проти Ірландії, а 30 березня домашній проти Португалії в рамках відбіркового циклу на чемпіонат світу 2022 року.

У збірній "Люксембурга" 25-річний нападник провів 31 матч і забив 5 голів. У поточному сезоні за "Динамо" Жерсон Родрігес відіграв у 14 матчах і забив 2 голи.

Раніше повідомлялося, що з урахуванням офіційних матчів, збірна України у 2021 році проведе не менше 15 ігор.

Нагадаємо, що "Динамо" програло іспанському «Вільярреалу» в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи на своєму полі з рахунком 0: 2. На 31-ій хвилині іспанці провели кутовий удар, Морено отримав передачу в штрафний, а на дальній штанзі удар у порожні ворота здійснив Пау Торрес. На 52-ій хвилині після передачі з лівого флангу в штрафну пробивав Морено, але його відбив гравець "Динамо" Георгій Бущан. На добиванні першим опинився Альбіоль, якому динамівці дозволили відправити м'яч у ворота.

У підсумку кияни чекають матчу в Іспанії, пропустивши два голи на "Олімпійському". Гра у відповідь відбудеться 18 березня на стадіоні "Естадіо де ла Сераміка" у Вільярреалі.