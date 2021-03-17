"Десна" снова сможет играть на стадионе имени Гагарина

Черниговский клуб примет "Днепр-1" на своем домашнем стадионе.

Матч 19-го тура украинской Премьер-лиги между "Десной" и "Днепром-1" состоится на стадионе имени Гагарина в Чернигове. Об этом сообщается на странице черниговского клуба в Facebook.

"Десна возвращается в Чернигов! Матч с "Днепром-1" открыт для болельщиков. 20 марта на стадионе имени Гагарина Десна будет принимать Днепр-1. И впервые в 2021 году на матче смогут присутствовать наши болельщики. Мы неожиданно уступили днепрянам в первом круге, поэтому пришло время реванша. Верим в нашу команду! Поддержите и вы подопечных Александра Рябоконя, нам нужна победа и ваша поддержка! Чернигов. 20 марта. Стадион имени Гагарина. 17:00. Десна — Днепр-1", – говорится в заявлении черниговского клуба.

Первые 2 домашних матча в 2021 году "Десна" провела в Киеве, на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Причиной тому стали проблемы с подогревом поля на стадионе имени Юрия Гагарина в Чернигове.

Ранее "Десна" оказалась в эпицентре расистского скандала. Оскорбление выкрикнули в адрес иностранных игроков луганской "Зари". Комментатор матча предположил, что прозвучало оно со стороны скамьи запасных "Десны".

Напомним, в нынешнем сезоне состоялся скандал из-за готовности инфраструктуры в матче "Ингулец – Шахтер". Стадион в Кропивницком не подготовили к игре: работу подогрева поля не обеспечили, из-за чего оно покрылось льдом. Стадион "Звезда" в городе Кропивницкий не является "родным" стадионом "Ингульца" с поселка Петрово Кировоградской области. Однако из-за несоответствия "родного" стадиона команды в пгт Петрово критериям УПЛ матчи этого сезона "Ингулец" вынужден играть на стадионе "Звезды".

После 18 туров УПЛ Десна занимает 4-е место с 30 очками в активе. "Днепр-1" находится на 8-й позиции, набрав 19 очков.