"Десна" знову зможе грати на стадіоні імені Гагаріна

Чернігівський клуб прийме "Дніпро-1" на своєму домашньому стадіоні.

Матч 19-го туру української Прем'єр-ліги між "Десною" і "Дніпром-1" відбудеться на стадіоні імені Гагаріна в Чернігові. Про це повідомляється на сторінці чернігівського клубу у Facebook.

"Десна повертається до Чернігова! Матч з "Дніпром-1" відкритий для вболівальників. 20 березня на стадіоні імені Гагаріна Десна прийматиме Дніпро-1. І вперше у 2021 році на матчі зможуть бути присутніми наші вболівальники. Ми несподівано поступилися дніпрянам у першому колі, тому прийшов час реваншу. Віримо в нашу команду! Підтримайте і ви підопічних Олександра Рябоконя, нам потрібна перемога і ваша підтримка! Чернігів. 20 березня. Стадіон імені Гагаріна. 17:00. Десна — Дніпро-1", — йдеться в заяві чернігівського клубу .

Перші 2 домашні матчі у 2021 році "Десна" провела в Києві, на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Причиною тому стали проблеми з підігрівом поля на стадіоні імені Юрія Гагаріна в Чернігові.

Раніше "Десна" опинилася в епіцентрі расистського скандалу. Образу вигукнули на адресу іноземних гравців луганської "Зорі". Коментатор матчу припустив, що прозвучала вона з боку лави запасних "Десни".

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні відбувся скандал через готовність інфраструктури в матчі "Інгулець — Шахтар". Стадіон у Кропивницького не підготували до гри: роботу підігріву поля не забезпечили, через що воно вкрилося кригою. Стадіон "Зірка" в місті Кропивницький не є "рідним" стадіоном "Інгульця" з селища Петрове Кіровоградської області. Однак через невідповідність "рідного" стадіону команди в смт Петрове критеріям УПЛ матчі цього сезону "Інгулець" змушений грати на стадіоні "Зірки".

Після 18 турів УПЛ Десна посідає 4-е місце з 30 балами в активі. "Дніпро-1" опинилася на 8-й позиції, набравши 19 балів.