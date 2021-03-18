"Мы не дети и понимаем, что отыграть результат 0:2 нелегко": Луческу о матче с Вильярреалом

Румынский специалист считает, что киевляне еще не утратили шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу выразил мнение, что столичный клуб сохраняет возможность пробиться в следующий раунд Лиги Европы, несмотря на домашнее поражение в матче против Вильярреала (0:2). Его слова приводит пресс-служба клуба.

По словам румынского специалиста, результат первого матча был обусловлен разницей в опыте между его подопечными и футболистами Вильярреала. Тем не менее, Луческу убежден, что его футболисты имеют большие амбиции и энтузиазм, что дает ему надежду на положительный результат в ответном матче.

"Конечно, "Вильярреал" сейчас фаворит, но и мы будем играть до последней минуты. В "Вильярреале" играют футболисты высокого уровня – это Морено, Педраса, Тригерос, Альбиоль, Парехо. Но у нас нет страха перед ними, мы уже познакомились с этим оппонентом. Постараемся сделать все, чтобы победить. Это правда, что у "Вильярреала" больше шансов пройти дальше, но мы будем бороться", — сказал Луческу на предматчевой пресс-конференции.

При этом, наставник Динамо отмечает: предстоящий матч — это игра престижа не только для киевского клуба, но и для всего украинского футбола.

"Завтрашняя игра –­ больше игра престижа. Для игроков «Динамо», для украинского футбола. Мы не дети и понимаем, что результат 0:2 –­ не такой, который можно легко отыграть. Поэтому мотивация должна быть на высочайшем уровне. Футболисты должны играть для своего престижа, престижа украинского футбола и киевского «Динамо» – клуба, который мог обыгрывать в Испании «Барселону», — заявил Луческу.

Напомним, в первом матче Динамо уступило Вильярреалу со счетом 0:2. Команда Мирчи Луческу пропустила два гола по голу в каждом из таймов. Ответный матч пройдет 18 марта.

Киевское "Динамо" в своей истории выступлений в еврокубках уже встречалось с "Вильярреалом". Тогда команды встретились в розыгрыше Кубка УЕФА сезона-2004/2005 на стадии 1/16 финала.