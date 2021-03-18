"Ми не діти і розуміємо, що відіграти результат 0:2 нелегко": Луческу про матч із Вільярреалом

Румунський фахівець вважає, що кияни ще не втратили шанси на вихід у чвертьфінал Ліги Європи.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу висловив думку, що столичний клуб має можливість пробитися в наступний раунд Ліги Європи, незважаючи на домашню поразку в матчі проти Вільярреалу (0:2). Його слова наводить прес-служба клубу.

За словами румунського фахівця, результат першого матчу був зумовлений різницею в досвіді між його підопічними і футболістами Вільярреалу. Проте, Луческу переконаний, що його футболісти мають великі амбіції та ентузіазм, що дає йому надію на позитивний результат у матчі-відповіді.

"Звичайно, "Вільярреал" зараз фаворит, але і ми гратимемо до останньої хвилини. У "Вільярреалі" грають футболісти високого рівня — це Морено, Педраса, Трігерос, Альбіоль, Парехо. Але у нас немає страху перед ними, ми вже познайомилися з цим опонентом. Постараємося зробити все, щоб перемогти. Це правда, що у "Вільярреалу" більше шансів пройти далі, але ми будемо боротися", — сказав Луческу на передматчевій прес-конференції.

При цьому, наставник Динамо зазначає: майбутній матч — це гра престижу не тільки для київського клубу, але й для всього українського футболу.

"Завтрашня гра — більше гра престижу. Для гравців «Динамо», для українського футболу. Ми не діти і розуміємо, що результат 0:2 — не такий, який можна легко відіграти. Тому мотивація повинна бути на найвищому рівні. Футболісти повинні грати для свого престижу, престижу українського футболу та київського «Динамо» — клубу, який міг обігравати в Іспанії «Барселону», — заявив Луческу.

Нагадаємо, у першому матчі Динамо поступилося Вільярреалу з рахунком 0:2. Команда Мірчі Луческу пропустила два голи по голу в кожному з таймів. Матч-відповідь відбудеться 18 березня.

Київське "Динамо" в своїй історії виступів в єврокубках вже зустрічалося з "Вільярреалом". Тоді команди зустрілися в розіграші Кубка УЄФА сезону-2004/2005 на стадії 1/16 фіналу.