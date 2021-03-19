Определены пары соперников в четвертьфиналах Лиги Европы и Лиги Чемпионов

Первые матчи Лиги Чемпионов пройдут 6 и 7 апреля, а матчи Лиги Европы — 8 и 15 апреля.

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В четвертьфинале Лиги Чемпионов "Реал Мадрид" сыграет с "Ливерпулем", "Манчестер Сити" с "Боруссией", "Порту" сойдется с "Челси", а "Бавария" сыграет с "ПСЖ".

Первые матчи пройдут 6 и 7 апреля, ответные — 13 и 14 апреля. Финал состоится 29 мая в Стамбуле.

Кроме того, состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.

Пары определились таким образом:

Гранада — Манчестер Юнайтед

Арсенал Лондон — Славия Прага

Аякс — Рома

Динамо Загреб — Вильярреал

Матчи четвертьфинала состоятся 8 и 15 апреля. Финал состоится 26 мая в Польше на "Арене Гданьск".

Напомним, "Динамо" и "Шахтер" проиграли матчи 1/8 финала Лиги Европы и вылетели из турнира, их поражения опустили Украину на 12 место в таблице коэффициентов УЕФА. Украина не сможет догнать Шотландию, которая занимает 11 место, которое необходимо для прямой путевки в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне 2022/2023 — клубы будут стартовать с квалификационного раунда.