Визначені пари суперників у чвертьфіналі Ліги Європи та Ліги Чемпіонів
Перші матчі Ліги Чемпіонів відбудуться 6 і 7 квітня, а матчі Ліги Європи — 8 і 15 квітня.
У штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів і Ліги Європи. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
У чвертьфіналі Ліги Чемпіонів "Реал Мадрид" зіграє з "Ліверпулем", "Манчестер Сіті" з "Боруссією", "Порту" зійдеться з "Челсі", а "Баварія" зіграє з "ПСЖ".
Перші матчі пройдуть 6 і 7 квітня, матчі-відповіді — 13 і 14 квітня. Фінал відбудеться 29 травня в Стамбулі.
Крім того, відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи.
Пари визначилися таким чином:
- Гранада — Манчестер Юнайтед;
- Арсенал Лондон — Славія Прага;
- Аякс — Рома;
- Динамо Загреб — Вільярреал.
Матчі чвертьфіналу відбудуться 8 і 15 квітня. Фінал відбудеться 26 травня в Польщі на "Арені Гданськ".
Нагадаємо, "Динамо" і "Шахтар" програли матчі 1/8 фіналу Ліги Європи і вилетіли з турніру, їхні поразки опустили Україну на 12 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Україна не зможе наздогнати Шотландію, яка посідає 11 місце, яке необхідно для прямої путівки в груповий етап Ліги чемпіонів у сезоні 2022/2023 — клуби стартуватимуть з кваліфікаційного раунду.