Визначені пари суперників у чвертьфіналі Ліги Європи та Ліги Чемпіонів

Перші матчі Ліги Чемпіонів відбудуться 6 і 7 квітня, а матчі Ліги Європи — 8 і 15 квітня.

У штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів і Ліги Європи. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

У чвертьфіналі Ліги Чемпіонів "Реал Мадрид" зіграє з "Ліверпулем", "Манчестер Сіті" з "Боруссією", "Порту" зійдеться з "Челсі", а "Баварія" зіграє з "ПСЖ".

Перші матчі пройдуть 6 і 7 квітня, матчі-відповіді — 13 і 14 квітня. Фінал відбудеться 29 травня в Стамбулі.

Крім того, відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи.

Пари визначилися таким чином:

Гранада — Манчестер Юнайтед;

Арсенал Лондон — Славія Прага;

Аякс — Рома;

Динамо Загреб — Вільярреал.

Матчі чвертьфіналу відбудуться 8 і 15 квітня. Фінал відбудеться 26 травня в Польщі на "Арені Гданськ".

Нагадаємо, "Динамо" і "Шахтар" програли матчі 1/8 фіналу Ліги Європи і вилетіли з турніру, їхні поразки опустили Україну на 12 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Україна не зможе наздогнати Шотландію, яка посідає 11 місце, яке необхідно для прямої путівки в груповий етап Ліги чемпіонів у сезоні 2022/2023 — клуби стартуватимуть з кваліфікаційного раунду.