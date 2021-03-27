Ярмоленко не примет участия в матче с Финляндией и уже покинул расположение сборной

Футболисту помешала появиться на поле старая травма.

Один из лидеров сборной Украины, игрок английского "Вест Хэма", Андрей Ярмоленко не примет участия в матче квалификации ЧМ-2022 против Финляндии и уже покинул расположение национальной сборной. Причиной этому стала старая травма футболиста, из-за которой он не играл в последний месяц.

Об этом сообщается на сайте УАФ.

Наставник сборной Андрей Шевченко, увидев состояние игрока, решил отпустить Ярмоленко в клуб, где он продолжит восстановление.

Футболист уже не принимал участие в предматчевой тренировке сборной Украины на НСК "Олимпийский".

Также сообщается, что Ярмоленко пропустит не только матч с Финляндией, но и поединок против Казахстана 31 марта.

Отметим, матч квалификации ЧМ-2022 Украина - Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта, в 21.45.

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко накануне матча квалификации ЧМ-2022 против Финляндии, заявил, что не будет экспериментировать с составом команды.

24 марта в матче первого тура квалификации чемпионата мира-2022 сборная Украины сыграла вничью со сборной Франции на ее поле 1:1.