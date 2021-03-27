Ярмоленко не візьме участі в матчі з Фінляндією і вже покинув розташування збірної

Футболістові завадила з'явитися на полі стара травма.

Один з лідерів збірної України, гравець англійського "Вест Хема", Андрій Ярмоленко не візьме участі в матчі кваліфікації ЧС-2022 проти Фінляндії і вже покинув розташування національної збірної. Причиною тому стала стара травма футболіста, через яку він не грав в останній місяць.

Про це повідомляється на сайті УАФ.

Наставник збірної Андрій Шевченко, побачивши стан гравця, вирішив відпустити Ярмоленка в клуб, де він продовжить відновлення.

Футболіст вже не брав участі в передматчевому тренуванні збірної України на НСК "Олімпійський".

Також повідомляється, що Ярмоленко пропустить не тільки матч з Фінляндією, а й поєдинок проти Казахстану 31 березня.

Відзначимо, матч кваліфікації ЧС-2022 Україна — Фінляндія відбудеться в неділю, 28 березня, о 21.45.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко напередодні матчу кваліфікації ЧС-2022 проти Фінляндії, заявив, що НЕ буде експериментувати зі складом команди.

24 березня в матчі першого туру кваліфікації чемпіонату світу-2022 збірна України зіграла внічию зі збірною Франції на її полі 1: 1.