"Дякую Богу за все": Бразилец Мораес прокомментировал свой первый гол за сборную на украинском (фото)

Форвард заявил, что счастлив представлять свою новую страну на международной арене.

Натурализированный нападающий сборной Украины бразилец Жуниор Мораес на украинском языке прокомментировал свой дебютный гол за национальную команду в ворота Финляндии.

Свой комментарий футболист опубликовал на своей странице в Instagram.

"Я радий мати можливість представляти країну та забити свій перший гол у складі збірної, ми продовжуємо разом і непохитно дивимось на наші цілі. Дякую Богу за все", – говорится в оригинальном тексте сообщения.

Футболист также разместил фото с матча отбора ЧМ-2022 против финской сборной.

Мораес открыл счет на 80-й минуте, но наша команда не сумела удержать победный счет, пропустив гол в концовке встречи с пенальти.

33-летний бразилец играет в Украине с 2012 года. Его первой командой был донецкий "Металлург". Спустя три года он перебрался в киевское "Динамо", а в 2018 году решил перейти в донецкий "Шахтер". В марте 2019 года бразилец получил украинское гражданство.

На данный момент за сборную Украины Мораес сыграл 10 матчей и забил 1 гол.

Напомним, 24 марта в матче первого тура квалификации чемпионата мира-2022 сборная Украины сыграла вничью со сборной Франции на ее поле 1:1.