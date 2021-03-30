"Дякую Богові за все": Бразилець Мораес прокоментував свій перший гол за збірну українською (фото)

Форвард заявив, що щасливий представляти свою нову країну на міжнародній арені.

Натуралізований нападник збірної України бразилець Жуніор Мораес українською мовою прокоментував свій дебютний гол за національну команду у ворота Фінляндії.

Свій коментар футболіст опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Я радий мати можливість представляти країну та забити свій перший гол у складі збірної, ми продовжуємо разом і непохитно дивимось на наші цілі. Дякую Богу за все", — йдеться в оригінальному тексті повідомлення.

Футболіст також розмістив фото з матчу відбору ЧС-2022 проти фінської збірної.

Мораес відкрив рахунок на 80-й хвилині, але наша команда не зуміла втримати переможний рахунок, пропустивши гол у кінцівці зустрічі з пенальті.

33-річний бразилець грає в Україні з 2012 року. Його першою командою був донецький "Металург". Через три роки він перебрався в київське "Динамо", а в 2018 році вирішив перейти в донецький "Шахтар". У березні 2019 року бразилець отримав українське громадянство.

Наразі за збірну України Мораес зіграв 10 матчів і забив 1 гол.

Нагадаємо, 24 березня в матчі першого туру кваліфікації чемпіонату світу-2022 збірна України зіграла внічию зі збірною Франції на її полі 1:1.