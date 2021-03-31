"Будет махач": Беринчик и Лобов согласовали условия и дату боя на кулаках

Украинец предложил Лобову провести бой без перчаток сразу после своего победного поединка с чилийцем Хосе Санчесом. Тот сразу отреагировал и принял бой.

Непобедимый украинский боксер-легковес Денис Беринчик заявил, что договорился провести бой на голых кулаках с бывшим бойцом UFC, российским ирландцем Артемом Лобовым. По словам украинца, поединок состоится 19 июня этого года в Украине.

Об этом Беринчик сообщил в своем Istagram.

"Согласована дата боя и основные условия. Остались формальности… и будет МАХАЧ 19.06.2021. Бой пройдет в Украине", — написал Беринчик.

Болельщики в соцсетях по-разному отреагировали на это известие.

"Деня, ты зверь", – написал один из них.

"Моё мнение это уже не спорт а драка…по ходу спорт идет в шоубиз", – высказался другой пользователь.

Беринчик предложил Лобову провести бой без перчаток сразу после своего поединка с чилийцем Хосе Санчесом, в котором украинец защитил титул WBO International, одержав победу нокаутом.

Ломов сразу отреагировал и принял бой.

Об Артеме Лобове известно, что он выступал в смешанных единоборствах в полулегкой и легкой весовых категориях, а также, что дружит со знаменитым ирландским бойцом Конором Макгрегором. Лобов родился в России, но имеет ирландское гражданство.

Напомним, ранее Денис Беринчик заявил, что планирует встретиться в ринге с абсолютным чемпионом мира Теофимо Лопесом в 2022 году.