"Буде махач": Берінчик та Лобов погодили умови і дату бою на кулаках

Українець запропонував Лобову провести бій без рукавичок відразу після свого переможного поєдинку з чилійцем Хосе Санчесом. Той відразу відреагував і прийняв бій.

Непереможний український боксер-легкоатлет Денис Берінчик заявив, що домовився провести бій на голих кулаках з колишнім бійцем UFC, російським ірландцем Артемом Лобовим. За словами українця, поєдинок відбудеться 19 червня цього року в Україні.

Про це Берінчик повідомив у своєму Istagram.

"Узгоджена дата бою й основні умови. Залишилися формальності ... і буде махач 19.06.2021. Бій пройде в Україні", — написав Берінчик.

Уболівальники в соцмережах по-різному відреагували на цю звістку.

"Деня, ти звір", — написав один з них.

"Моя думка, це вже не спорт, а бійка ... по ходу спорт йде в шоубіз", — висловився інший користувач.

Берінчик запропонував Лобову провести бій без рукавичок відразу після свого поєдинку з чилійцем Хосе Санчесом, у якому українець захистив титул WBO International, здобувши перемогу нокаутом.

Ломов відразу відреагував і прийняв бій.

Про Артема Лобова відомо, що він виступав у змішаних єдиноборствах у напівлегкій і легкій вагових категоріях, а також зі знаменитим ірландським бійцем Конором Макгрегором. Лобов народився в Росії, але має ірландське громадянство.

Нагадаємо, що раніше Денис Берінчик заявив, що планує зустрітися в рингу з абсолютним чемпіоном світу Теофімо Лопесом у 2022 році.