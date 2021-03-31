Отбор ЧМ-2022: Украина не дожала Казахстан, имея явное преимущество в матче

Украинские футболисты создали большое количество опасных моментов, но удача от них отвернулась.

В матче третьего тура квалификации ЧМ-2022 сборная Украины на НСК "Олимпийский" не сумела обыграть Казахстан, хотя практически всю игру доминировала на футбольном поле. Игра завершилась со счетом 1:1.

Стоит отметить, что главный тренер Андрей Шевченко после матча с финнами произвел значительные перестановки в основном составе. В национальной команде дебютировал 19-летний голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин, Кривцов поменял дисквалифицированного Миколенко, а в атаке после дебютного гола за сборную появился Мораес.

Наша команда начала матч со своих атак, а сборная Казахстана отошла в оборону, но встречала украинских футболистов достаточно высоко. Сборная Украины, тем не менее, чувствовала себя уверенно, контролировала мяч и искала пути к воротам соперника. На 20 минуте игры Зинченко хорошо прошел к штрафной Казахстана, отдал вразрез Яремчуку, который классно закрутил мяч в дальний от вратаря угол. Украина повела в счете 1:0!

После забитого мяча наша команда словила кураж и постоянно проводила острые атаки, стараясь развить успех. Опасных моментов у ворот соперника было достаточно, но мяч все никак не шел в ворота. До перерыва счет остался прежним.

Во втором тайме наши футболисты продолжили действовать в атакующем ключе, но и казахстанцы стали играть более собранно. На 59 Украина пропустила контратаку соперника, игрок Казахстана Мужиков получил передачу на линии штрафной, и пробил в дальний угол, сравняв счет.

Пропущенный мяч стал холодным душем для нашей команды. В действиях игроков появилось больше ошибок, а Казахстан слал более уверенно обороняться. На 69 минуте идеальный шанс забить гол упустил Зубков, пробив во вратаря с ближней дистанции.

Плотную оборону Казахстана Украина пыталась взломать до последней минуты, но сделать этого, к сожалению, не удалось.

Сборная Украины завершает третий матч подряд с одинаковым счетом.

В другом матче отборочной группы D сборная Франции обыграла в гостях сборную Боснии и Герцеговины 1:0. Таким образом, Украина с тремя очками располагается на второй позиции в турнирной таблице (правда, у Финляндии на один балл меньше и игра в запасе).

Франция – 7 очков Украина – 3 Финляндия – 2 Босния и Герцеговина – 1 Казахстан – 1

Напомним, в предыдущем матче квалификации ЧМ-2022 против Финляндии сборная Украины упустила победу на последних минутах, сыграв вничью 1:1. В матче первого тура квалификации мирового первенства наша команда также сыграла вничью со сборной Франции на ее поле 1:1.