Відбір ЧС-2022: Україна не дотиснула Казахстан, маючи явну перевагу в матчі

Українські футболісти створили велику кількість небезпечних моментів, але удача від них відвернулася.

У матчі третього туру кваліфікації ЧС-2022 збірна України на НСК "Олімпійський" не зуміла обіграти Казахстан, хоча практично всю гру домінувала на футбольному полі. Гра завершилася з рахунком 1: 1.

Варто зазначити, що головний тренер Андрій Шевченко після матчу з фінами зробив значні перестановки в основному складі. У національній команді дебютував 19-річний голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін, Кривцов поміняв дискваліфікованого Миколенка, а в атаці після дебютного голу за збірну з'явився Мораес.

Наша команда почала матч зі своїх атак, а збірна Казахстану відійшла в оборону, але зустрічала українських футболістів досить високо. Збірна України, проте, відчувала себе впевнено, контролювала м'яч і шукала шляхи до воріт суперника. На 20 хвилині гри Зінченко добре пройшов до штрафної Казахстану, віддав врозріз Яремчуку, який класно закрутив м'яч у дальній від воротаря кут. Україна повела в рахунку 1: 0!

Після забитого м'яча наша команда зловила кураж і постійно проводила гострі атаки, намагаючись розвинути успіх. Небезпечних моментів біля воріт суперника було досить, але м'яч усе ніяк не йшов у ворота. До перерви рахунок не змінився.

У другому таймі наші футболісти продовжили діяти в атакувальному ключі, але і казахстанці стали грати більш зібрано. На 59 Україна пропустила контратаку суперника, гравець Казахстану Мужиків отримав передачу на лінії штрафного, і пробив у дальній кут, зрівнявши рахунок.

Пропущений м'яч став холодним душем для нашої команди. У діях гравців з'явилося більше помилок, а Казахстан став більш впевнено оборонятися. На 69 хвилині ідеальний шанс забити гол упустив Зубков, пробивши у воротаря з ближньої дистанції.

Щільну оборону Казахстану Україна намагалася зламати до останньої хвилини, але зробити цього, на жаль, не вдалося.

Збірна України завершує третій матч поспіль з однаковим рахунком.

В іншому матчі відбірної групи D збірна Франції обіграла в гостях збірну Боснії і Герцеговини 1: 0. Таким чином Україна з трьома очками розташовується на другій позиції в турнірній таблиці (правда, у Фінляндії на один бал менше і гра в запасі).

Франція — 7 очок Україна — 3 Фінляндія — 2 Боснія і Герцеговина — 1 Казахстан — 1

Нагадаємо, що в попередньому матчі кваліфікації ЧС-2022 проти Фінляндії збірна України втратила перемогу на останніх хвилинах, зігравши внічию 1: 1. У матчі першого туру кваліфікації світової першості наша команда також зіграла внічию зі збірною Франції на її полі 1: 1.