Российскую теннисистку задержали на "Ролан Гаррос" из-за договорного матча

Яну Сизикову подозревают в проведении договорного матча на прошлогоднем "Ролан Гаррос".

Российскую теннисистку Яну Сизикову задержали в Париже после матча на "Ролан Гаррос".

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Как сообщает Le Parisien, россиянку подозревают в договорном матче на прошлом турнире "Ролан Гаррос". Подозрение вызвал один из матчей парного разряда, в котором Сизикова играла вместе с американкой Мэдисон Бренгл. Как сообщает источник, во время матча россиянка допустила две двойных ошибки и странно присела на корт. Это совпало с наибольшим наплывом ставок на проигрыш Сизиковой.

Парижская прокуратура начала расследование. Сейчас россиянка занимает 101-е место в парном рейтинге WTA.

Ранее Свитолина вышла в третий круг "Ролан Гаррос", победив в юбилейном матче. Также в третий круг прошла Марта Костюк, повторив свой лучший результат на турнирах "Большого шлема".

Украинская теннисистка Костюк обыграла экс-первую ракетку мира на "Ролан Гаррос". 18-летняя украинка начала свой путь на Открытом чемпионате Франции с сенсационной победы над экс-победительницей турнира.

Напомним, что на первом турнире серии "Большого Шлема" — Australian Open, Марта Костюк завершила выступления на стадии первого круга. Тогда она уступила россиянке Веронике Кудерметовой (2:6, 6:7).

Ранее стало известно о том, что японская теннисистка Наоми Осака объявила бойкот журналистам во время "Ролан Гаррос". Осака считает, что пресс-конференции на турнире не имеют смысла, потому что журналисты задают скучные однообразные вопросы. Более того, она считает, что общение с журналистами вредит теннисистам, посколько заставляет их сомневаться в своих силах и причиняет боль, часто доводя спортсменов до слез после поражений.

Яркой презентацией своей формы на "Ролан Гаррос" отметилась первая ракетка Украины Элина Свитолина. Теннисистка опубликовала креативное видео в социальных сетях, которое пришлось по душе ее поклонникам.