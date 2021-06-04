Російську тенісистку затримали на "Ролан Гаррос" через договірний матч

Яну Сізікову підозрюють у проведенні договірного матчу на торішньому "Ролан Гаррос".

Російську тенісистку Яну Сізікову затримали в Парижі після матчу на "Ролан Гаррос".

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Як повідомляє Le Parisien, росіянку підозрюють у договірному матчі на минулому турнірі "Ролан Гаррос". Підозру викликав один з матчів парного розряду, у якому Сізікова грала разом з американкою Медісон Бренгл. Як повідомляє джерело, під час матчу росіянка допустила дві подвійні помилки і дивно присіла на корт. Це збіглося з найбільшим напливом ставок на програш Сізікової.

Паризька прокуратура розпочала розслідування. Наразі росіянка посідає 101-е місце в парному рейтингу WTA.

Раніше Світоліна вийшла до третього кола "Ролан Гаррос", перемігши в ювілейному матчі. Також до третього кола пройшла Марта Костюк, повторивши свій найкращий результат на турнірах "Великого шолому".

Українська тенісистка Костюк обіграла експершу ракетку світу на "Ролан Гаррос". 18-річна українка розпочала свій шлях на Відкритому чемпіонаті Франції з сенсаційної перемоги над експереможницею турніру.

Нагадаємо, що на першому турнірі серії "Великого Шолому" — Australian Open, Марта Костюк завершила виступи на стадії першого кола. Тоді вона поступилася росіянці Вероніці Кудерметовій (2: 6, 6: 7).

Раніше стало відомо про те, що японська тенісистка Наомі Осака оголосила бойкот журналістам під час "Ролан Гаррос". Осака вважає, що пресконференції на турнірі не мають сенсу, тому що журналісти ставлять нудні одноманітні запитання. Більше того, вона вважає, що спілкування з журналістами шкодить тенісистам, оскільки змушує їх сумніватися у своїх силах і завдає болю, часто доводячи спортсменів до сліз після поразок.

Яскравою презентацією своєї форми на "Ролан Гаррос" відзначилася перша ракетка України Еліна Світоліна. Тенісистка опублікувала креативне відео в соціальних мережах, яке припало до душі її шанувальникам.