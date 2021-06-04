Официально: "Челси" продлил контракт с Тухелем

47-летний специалист возглавил "Челси" в январе, сменив на посту главного тренера команды легенду клуба Фрэнка Лампарда

Лондонский "Челси" продлил контракт с главным тренером Томасом Тухелем.

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Срок нового соглашения лондонского клуба с немецким специалистом рассчитан до июня 2024 года.

Клуб активировал автоматическое продление контракта с немецким тренером, которое было запланировано в случае победы в Лиге чемпионов.

Напомним, что 47-летний специалист возглавил "Челси" в январе, сменив на посту главного тренера команды легенду клуба Фрэнка Лампарда. Под руководством Томаса Тухеля, помимо победы в Лиге чемпионов, лондонский "Челси" занял четвертое место в АПЛ.

Ранее сообщалось, что "Челси" готов потратить 100 миллионов евро на нового топ-форварда. Более того, Лукаку, по данным источника, является главной трансферной целью тренера "Челси" Томаса Тухеля. Немецкий тренер считает, что после победы в Лиге чемпионов на "Челси" все команды АПЛ будут настраиваться уже иначе, поэтому клуб нуждается в срочном и качественном усилении.

"Интер" готов продать бельгийского форварда в летнее трансферное окно не дешевле, чем за 100 миллионов евро. Также на нападающего претендует "Реал" и "Барселона". Действующий контракт Лукаку с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, но миланский гранд не против продать своего лидера, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Отметим, что ранее покинул клуб тренер Антонио Конте, который выиграл для "Интера" первое за 9 лет чемпионство.

Также "Челси" проявляет заинтересованность к бывшей звезде донецкого "Шахтера" — Виллиану, который последний сезон провел в составе лондонского "Арсенала".

Напомним, "Челси" выиграл Лигу чемпионов 2020/2021, обыграв в финале "Манчестер Сити" со счетом 1:0. Решающий мяч в свой актив записал Кай Хаверц. Это второй титул лондонского клуба в истории самого престижного европейского клубного турнира, первую победу они оформили в 2012 году.