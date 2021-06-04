Офіційно: "Челсі" продовжив контракт із Тухелем

47-річний фахівець очолив "Челсі" в січні, змінивши на посаді головного тренера команди легенду клубу Френка Лампарда.

Лондонський "Челсі" продовжив контракт із головним тренером Томасом Тухелем.

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Термін нової угоди лондонського клубу з німецьким фахівцем розрахований до червня 2024 року.

Клуб активував автоматичне продовження контракту з німецьким тренером, який був запланований в разі перемоги в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що 47-річний фахівець очолив "Челсі" в січні, змінивши на посаді головного тренера команди легенду клубу Френка Лампарда. Під керівництвом Томаса Тухеля, крім перемоги в Лізі чемпіонів, лондонський "Челсі" посів четверте місце в АПЛ.

Раніше повідомлялося, що "Челсі" готовий витратити 100 мільйонів євро на нового топ-форварда. Більш того, Лукаку, за даними джерела, є головною трансферною метою тренера "Челсі" Томаса Тухеля. Німецький тренер вважає, що після перемоги в Лізі чемпіонів на "Челсі" всі команди АПЛ будуть налаштовуватися вже інакше, тому клуб потребує термінового та якісного посилення.

"Інтер" готовий продати бельгійського форварда в літнє трансферне вікно не дешевше, ніж за 100 мільйонів євро. Також на нападника претендує "Реал" і "Барселона". Чинний контракт Лукаку з італійським клубом розрахований до 2024 року, але міланський гранд не проти продати свого лідера, щоб розвантажити зарплатну відомість. Зазначимо, що раніше покинув клуб тренер Антоніо Конте, який виграв для "Інтера" перше за 9 років чемпіонство.

Також "Челсі" проявляє зацікавленість до колишньої зірки донецького "Шахтаря" — Вілліана, який останній сезон провів у складі лондонського "Арсеналу".

Нагадаємо, "Челсі" виграв Лігу чемпіонів 2020/2021, обігравши у фіналі "Манчестер Сіті" з рахунком 1:0. Вирішальний м'яч у свій актив записав Кай Гаверц. Це другий титул лондонського клубу в історії найпрестижнішого європейського клубного турніру, першу перемогу вони оформили в 2012 році.