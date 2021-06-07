Официально. Ребров – новый тренер "Аль-Айна" из ОАЭ

Бывший тренер киевского "Динамо" неожиданно продолжит тренерскую карьеру в ОАЭ: его новый клуб выступает в высшей лиге

Украинский тренер Сергей Ребров возглавил "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов.

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Детали контракта с 47-летним украинцем не уточняются.

Отметим, что новый клуб Реброва выступает в высшей лиге чемпионата ОАЭ. В последнем сезоне команда заняла 6-е место в чемпионате, что является худшим результатом за последние семь лет – клуб впервые за долгие годы остался без международных клубных турниров.

"Аль-Айн" является 13-кратным чемпионом ОАЭ (рекорд), обладателем семи кубков и пяти Суперкубков страны, обладателем Клубного кубка чемпионов Персидского залива и победителем Азиатского Кубка чемпионов.

Ранее бывший тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров покинул должность главного тренера венгерского "Ференцвароша".

С венгерской командой Ребров работал с августа 2018 года. За это время "Ференцварош" трижды подряд стал чемпионом Венгрии, а также выходил в групповой этап Лиги чемпионов.

"Хочу поблагодарить руководство клуба и всех фанатов за поддержку. Мы вместе достигли всех успехов, я рад был работать в клубе с такой потрясающей историей", – приводит слова Реброва официальный сайт "Ференцвароша".

В последнее время пригласить Реброва хотел греческий АЕК, киевское "Динамо", "Тоттенхэм", "Фенербахче", сборная Украины и ряд других клубов.

Ранее Ребров отказался возглавить российский футбольный клуб.

Ребров тренировал киевское "Динамо" в 2014–2017 годах. Команда тогда выиграла Кубок, Суперкубок и дважды чемпионат Украины. С середины 2018 года Ребров тренировал венгерский "Ференцварош". По его началом клуб дважды стал чемпионом Венгрии и вышел в группу Лиги чемпионов впервые за 25 лет. Счастливые игроки команды после решающего матча ворвались на пресс-конференцию Реброва и облили его шампанским.

Напомним, как игрок Сергей Ребров большую часть своей карьеры провел в киевском "Динамо" (1992—2000 и 2005—2008). Он стал первым игроком, забившим в чемпионате Украины сто голов, а также первым, кому удалось стать чемпионом Украины и обладателем Кубка Украины в одном сезоне в качестве игрока и тренера.

В июне 2000 года перешел в "Тоттенхэм Хотспур" за 11 млн фунтов стерлингов.

Он является победителем трех чемпионатов: украинского (девятикратный – в составе киевского "Динамо"), турецкого (в составе "Фенербахче" ) и российского (в составе "Рубина").

Кроме того, Сергей Ребров чемпион мира (2005) и Европы (2003) по радиоспорту.