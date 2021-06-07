Офіційно. Ребров — новий тренер "Аль-Айна" з ОАЕ

Колишній тренер київського "Динамо" несподівано продовжить тренерську кар'єру в ОАЕ: його новий клуб виступає у вищій лізі.

Український тренер Сергій Ребров очолив "Аль-Айн" з Об'єднаних Арабських Еміратів.

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Деталі контракту із 47-річним українцем не уточнюються.

Зазначимо, що новий клуб Реброва виступає у вищій лізі чемпіонату ОАЕ. В останньому сезоні команда посіла 6-е місце в чемпіонаті, що є найгіршим результатом за останні сім років — клуб вперше за довгі роки залишився без міжнародних клубних турнірів.

"Аль-Айн" є 13-кратним чемпіоном ОАЕ (рекорд), володарем семи кубків і п'яти суперкубків країни, володарем Клубного кубку чемпіонів Перської затоки і переможцем Азіатського Кубка чемпіонів.

Раніше колишній тренер київського "Динамо" Сергій Ребров покинув посаду головного тренера угорського "Ференцвароша".

З угорською командою Ребров працював із серпня 2018 року. За цей час "Ференцварош" тричі поспіль став чемпіоном Угорщини, а також виходив у груповий етап Ліги чемпіонів.

"Хочу подякувати керівництву клубу та всім фанатам за підтримку. Ми разом досягли всіх успіхів, я радий був працювати в клубі з такою приголомшливою історією", — наводить слова Реброва офіційний сайт "Ференцвароша".

Останнім часом запросити Реброва хотів грецький АЕК, київське "Динамо", "Тоттенгем", "Фенербахче", збірна України та низка інших клубів.

Раніше Ребров відмовився очолити російський футбольний клуб.

Ребров тренував київське "Динамо" в 2014-2017 роках. Команда тоді виграла Кубок, Суперкубок і двічі чемпіонат України. Із середини 2018 року Ребров тренував угорський "Ференцварош". За його початком клуб двічі став чемпіоном Угорщини і вийшов у групу Ліги чемпіонів вперше за 25 років. Щасливі гравці команди після вирішального матчу увірвалися на пресконференцію Реброва й облили його шампанським.

Нагадаємо, як гравець Сергій Ребров більшу частину своєї кар'єри провів у київському "Динамо" (1992-2000 і 2005-2008). Він став першим гравцем, який забив у чемпіонаті України сто голів, а також першим, кому вдалося стати чемпіоном України і володарем Кубка України в одному сезоні як гравець і тренер.

У червні 2000 року перейшов у "Тоттенгем Готспур" за 11 млн фунтів стерлінгів.

Він є переможцем трьох чемпіонатів: українського (дев'ятиразовий — в складі київського "Динамо"), турецького (в складі "Фенербахче") і російського (в складі "Рубіна").

Крім того, Сергій Ребров чемпіон світу (2005) та Європи (2003) з радіоспорту.