С Зинченко и Цыганковым, но без Сидорчука. Заявка сборной Украины на Кипр

Лидеры сборной Украины наконец-то смогут сыграть перед Евро в товарищеском матче с Кипром.

Стала известна заявка сборной Украины на товарищеский матч со сборной Кипра, который состоится 7 июня в Харькове, на стадионе "Металлист".

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В заявку на игру не попали защитник Александр Тымчик, а также полузащитники Сергей Сидорчук и Роман Безус. Зато в расположение Андрея Шевченко снова вернулись Александр Зинченко и Виктор Цыганков.

Заявка сборной Украины на товарищеский матч с Кипром

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Денис Попов, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрея Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Макаренко, 5. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Артем Довбик, 19. Артем Беседин, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Анатолий Трубин

Матч против Кипра станет для Украины последним для национальной сборной в рамках подготовки к Евро-2020. На прошлой неделе сборная Украины победила Северную Ирландию (1:0), а в конце мая сыграла вничью с Бахрейном (1:1).

Матч Украина — Кипр состоится сегодня в 19:00 в Харькове.

Напомним, 6 июня, президент УАФ Андрей Павелко презентовал новый спецкомплект формы национальной сборной к чемпионату "Евро-2020". Главным атрибутом нового наряда является контур границ Украины. В Госдуме РФ уже призвали УЕФА запретить новую форму украинской сборной, заявив, что такой комплект является "выражением политической позиции, которая разнится с позицией РФ".

Ранее Фокус рассказывал, какая была атмосфера в расположении сборной Украины после победы в матче с Северной Ирландией.