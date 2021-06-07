Із Зінченко та Циганковим, але без Сидорчука. Заявка збірної України на Кіпр

Лідери збірної України нарешті зможуть зіграти перед Євро в товариському матчі з Кіпром.

Стала відома заявка збірної України на товариський матч зі збірною Кіпру, який відбудеться 7 червня в Харкові, на стадіоні "Металіст".

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У заявку на гру не потрапили захисник Олександр Тимчик, а також півзахисники Сергій Сидорчук та Роман Безус. Проте у розташування Андрія Шевченка знову повернулися Олександр Зінченко та Віктор Циганков.

Заявка збірної України на товариський матч із Кіпром:

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Денис Попов, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пʼятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 5. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Артем Довбик, 19. Артем Бесєдін, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін.

Матч проти Кіпру стане для України останнім для національної збірної в рамках підготовки до Євро-2020. Минулого тижня збірна України перемогла Північну Ірландію (1:0), а наприкінці травня зіграла внічию з Бахрейном (1:1).

Матч Україна — Кіпр відбудеться сьогодні о 19:00 в Харкові.

Нагадаємо, 6 червня, президент УАФ Андрій Павелко презентував новий спецкомплект форми національної збірної до чемпіонату "Євро-2020". Головним атрибутом нового вбрання є контур кордонів України. У Держдумі РФ вже закликали УЄФА заборонити нову форму української збірної, заявивши, що такий комплект є "вираженням політичної позиції, яка відрізняється від позиції РФ".

Раніше Фокус розповідав, яка була атмосфера в розташуванні збірної України після перемоги в матчі з Північною Ірландією.