В сборной Испании обнаружен коронавирус: положительный тест сдал капитан Бускетс

Команда ушла на самоизоляцию за восемь дней до первого официального матча в рамках Евро-2020.

Федерация футбола Испании (RFEF) сообщила вечером 6 июня, что у капитана сборной Серхио Бускетса оказался положительный результат теста COVID-19. Бускетс, который в 4 июня привел свою команду к ничьей с Португалией, покинул тренировочный лагерь.

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У остальных членов команды результат теста оказался отрицательным, но тех, кто близко контактировал с футболистом, нужно изолировать в соответствии с медицинскими рекомендациями правительства Испании и УЕФА.

Поэтому молодежная сборная Испании (до 21 года) была вызвана вместо основного состава на товарищеский матч против Литвы 8 июня.

Федерация футбола Испании отменила все запланированные на 7 июня мероприятия, включая открытую тренировку сборной и пресс-конференцию главного тренера команды Луиса Энрике.

Испанская футбольная ассоциация сообщила, что будут реализованы индивидуальные тренировочные программы, чтобы игроки могли подготовиться к Евро-2020, находясь в изоляции.

Вся деятельность СМИ на сборах команды отменена.

Первый матч сборной Испании на Евро-2020 состоится 14 июня. Если до этого времени Бускетс не сдаст отрицательный тест, он может быть заменен в составе сборной. Действующие правила УЕФА разрешают до первого матча неограниченное число замен по медицинским показаниям.

В заявку сборной Испании сейчас включены 24 игрока, хотя правила разрешают 26.

Напомним, Евро-2020 состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы.