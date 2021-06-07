У збірній Іспанії зафіксований коронавірус: позитивний тест здав капітан Бускетс

Команда пішла на самоізоляцію за вісім днів до першого офіційного матчу в рамках Євро-2020.

Федерація футболу Іспанії (RFEF) повідомила ввечері 6 червня, що в капітана збірної Серхіо Бускетса виявився позитивний результат тесту COVID-19. Бускетс, який 4 червня привів свою команду до нічиєї з Португалією, покинув тренувальний табір.

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У решти членів команди результат тесту виявився негативним, але тих, хто близько контактував із футболістом, потрібно ізолювати відповідно до медичних рекомендацій уряду Іспанії та УЄФА.

Тому молодіжна збірна Іспанії (до 21 року) була викликана замість основного складу на товариський матч проти Литви 8 червня.

Федерація футболу Іспанії скасувала всі заплановані на 7 червня заходи, враховуючи відкрите тренування збірної і пресконференцію головного тренера команди Луїса Енріке.

Іспанська футбольна асоціація повідомила, що будуть реалізовані індивідуальні тренувальні програми, щоб гравці могли підготуватися до Євро-2020, перебуваючи в ізоляції.

Вся діяльність ЗМІ на зборах команди скасована.

Перший матч збірної Іспанії на Євро-2020 відбудеться 14 червня. Якщо до цього часу Бускетс не здасть негативний тест, він може бути замінений в складі збірної. Чинні правила УЄФА дозволяють до першого матчу необмежену кількість замін за медичними показниками.

У заявці збірної Іспанії зараз є 24 гравці, хоча правила дозволяють 26.

Нагадаємо, Євро-2020 відбудеться з 11 червня по 11 липня 2021 року в 12 містах Європи.