Безус заменил Цыганкова в заявке сборной Украины на Кипр

Один из лидеров сборной Украины пропустит очередной товарищеский матч – теперь против сборной Кипра

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков вновь не сможет помочь сборной в рамках подготовки к чемпионату Европы.

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Один из лидеров сборной пропустит очередной товарищеский матч – теперь против сборной Кипра. У 23-летнего футболиста небольшое повреждение икроножной мышцы. Травма этой мышцы уже была у Цыганкова в марте-апреле.

Место Цыганкова в заявке займет полузащитник Роман Безус.

Ранее стала известна заявка сборной Украины на товарищеский матч со сборной Кипра, который состоится 7 июня в Харькове, на стадионе "Металлист".

Заявка сборной Украины на товарищеский матч с Кипром

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Денис Попов, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Макаренко, 15. Роман Безус, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Артем Довбик, 19. Артем Беседин, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Анатолий Трубин

Матч против Кипра станет для Украины последним для национальной сборной в рамках подготовки к Евро-2020. На прошлой неделе сборная Украины победила Северную Ирландию (1:0), а в конце мая сыграла вничью с Бахрейном (1:1).

Матч Украина — Кипр состоится сегодня в 19:00 в Харькове.

Напомним, 6 июня, президент УАФ Андрей Павелко презентовал новый спецкомплект формы национальной сборной к чемпионату "Евро-2020". Главным атрибутом нового наряда является контур границ Украины. В Госдуме РФ уже призвали УЕФА запретить новую форму украинской сборной, заявив, что такой комплект является "выражением политической позиции, которая разнится с позицией РФ".

Ранее Фокус рассказывал, какая была атмосфера в расположении сборной Украины после победы в матче с Северной Ирландией.