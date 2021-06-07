Безус замінив Циганкова в заявці збірної України на Кіпр

Один із лідерів збірної України пропустить черговий товариський матч — тепер проти збірної Кіпру.

Півзахисник збірної України Віктор Циганков знову не зможе допомогти збірній в рамках підготовки до чемпіонату Європи.

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Один із лідерів збірної пропустить черговий товариський матч — тепер проти збірної Кіпру. У 23-річного футболіста невелике ушкодження литкового м'яза. Травма цього м'яза вже була у Циганкова в березні-квітні.

Місце Циганкова в заявці займе півзахисник Роман Безус.

Раніше стала відома заявка збірної України на товариський матч зі збірною Кіпру, який відбудеться 7 червня в Харкові, на стадіоні "Металіст".

Заявка збірної України на товариський матч із Кіпром:

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Денис Попов, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пʼятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 15. Роман Безус, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Артем Довбик, 19. Артем Бесєдін, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін.

Матч проти Кіпру стане для України останнім для національної збірної в рамках підготовки до Євро-2020. Минулого тижня збірна України перемогла Північну Ірландію (1:0), а наприкінці травня зіграла внічию з Бахрейном (1:1).

Матч Україна — Кіпр відбудеться сьогодні о 19:00 в Харкові.

Нагадаємо, 6 червня, президент УАФ Андрій Павелко презентував новий спецкомплект форми національної збірної до чемпіонату "Євро-2020". Головним атрибутом нового вбрання є контур кордонів України. У Держдумі РФ вже закликали УЄФА заборонити нову форму української збірної, заявивши, що такий комплект є "вираженням політичної позиції, яка відрізняється від позиції РФ".

Раніше Фокус розповідав, яка була атмосфера в розташуванні збірної України після перемоги в матчі з Північною Ірландією.