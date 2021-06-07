"Рад, что не ошибся": глава УАФ рассказал, как он придумал новую форму сборной Украины с Крымом и Донбассом

По словам функционера, новая форма сборной Украины по футболу вышла особенной и вызвала небывалый резонанс в СМИ.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, как к нему пришла идея создать новую форму для сборной Украины по футболу 2021 с Крымом и Донбассом.

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Об этом функционер рассказал в своем Facebook.

По его словам, новые комплекты футбольной формы, на которые нанесены контуры карты Украины с Крымом и Донбассом вышли особенными, и об этом свидетельствует резонанс в СМИ и соцсетях, где болельщики оставляют свои положительные отзывы.

Андрей Павелко признался, что идея создать такую форму для национальной сборной возникла у него после матча Украина-Португалия, в котором наши футболисты добыли историческую победу, благодаря которой мы вышли в финальную часть Евро-2020.

"Все, кто был в тот вечер в переполненном до отказа НСК "Олимпийский", где собрались поклонники футбола со всех уголков страны, прекрасно помнят фантастическую атмосферу и невероятную энергетику, которой десятки тысяч болельщиков заряжали на игру сборную Андрея Шевченко. Тогда у меня и возникла идея сохранить эту энергетику и передать ее национальной команде на каждый матч, который будет проходить за пределами Украины. На поединках Евро в частности. Верил, что очертания Родины на форме помогут в этом. И очень рад, что не ошибся. Как в свое время не ошибся и с идеей разместить лозунг "Слава Украине!" на нынешнем варианте формы, которая была презентована в 2018 году", — написал глава УАФ в своем Facebook.

Функционер также поблагодарил болельщиков за такую поддержку новой формы сборной Украины 2021 и заявил, что перед созданием экипировки юридический департамент УАФ изучил все аспекты вопроса со службами УЕФА, чтобы у европейских чиновников не было претензий к Украине.

Как отметил Андрей Павелко, специалистам пришлось согласовывать каждый нюанс — от полутонов контуров до перемещения национального герба в центр, и заявления о том, что УЕФА должна забраковать обновленную экипировку — беспочвенны.

"Но форма была согласована задолго до презентации, поэтому разговоры о возможном запрете со стороны УЕФА на ее использование абсолютно беспочвенны. Это подтвердил и официальный комментарий европейского футбольного союза", — подытожил глава УАФ.

Ранее Фокус рассказывал, что глава УАФ Андрей Павелко презентовал новую форму сборной Украины по футболу для Евро-2020. На комплекты были нанесены контуры карты Украины вместе с Крымом и Донбассом.

В Госдуме РФ отреагировали на новую форму национальной сборной Украины на Евро-2020. Российские политики заявили, что такой комплект является "выражением политической позиции, которая разнится с позицией РФ" и призвали УЕФА запретить новую форму сборной Украины по футболу.

Также Фокус сообщал, что УЕФА отреагировала на требования Госдумы РФ и заявила, что новая форма сборной Украины по футболу полностью соответствует правилам в отношении экипировки.