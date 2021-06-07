"Радий, що не помилився": голова УАФ розповів, як він придумав нову форму збірної України з Кримом і Донбасом

За словами функціонера, нова форма збірної України з футболу вийшла особливою і викликала небувалий резонанс у ЗМІ.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів, як йому спала думка створити нову форму для збірної України з футболу 2021 з Кримом і Донбасом.

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Про це функціонер розповів у своєму Facebook.

За його словами, нові комплекти футбольної форми, на які нанесені контури карти України з Кримом і Донбасом вийшли особливими, і про це свідчить резонанс у ЗМІ та соцмережах, де вболівальники залишають свої позитивні відгуки.

Андрій Павелко зізнався, що ідея створити таку форму для національної збірної виникла в нього після матчу Україна-Португалія, у якому наші футболісти здобули історичну перемогу, завдяки якій ми вийшли у фінальну частину Євро-2020.

"Усі, хто був у той вечір у переповненому вщерть НСК "Олімпійський", де зібралися шанувальники футболу з усіх куточків країни, прекрасно пам'ятають фантастичну атмосферу і неймовірну енергетику, якою десятки тисяч уболівальників заряджали на гру збірної Андрія Шевченка. Тоді в мене і виникла ідея зберегти цю енергетику і передати її національній команді на кожен матч, який буде проходити за межами України. На поєдинках Євро зокрема. Вірив, що обриси Батьківщини на формі допоможуть у цьому. І дуже радий, що не помилився. Як свого часу не помилився і з ідеєю розмістити гасло "Слава Україні!" на нинішньому варіанті форми, яка була презентована у 2018 році", — написав голова УАФ у своєму Facebook.

Функціонер також подякував уболівальникам за таку підтримку нової форми збірної України 2021 і заявив, що перед створенням екіпіровки юридичний департамент УАФ вивчив усі аспекти питання зі службами УЄФА, щоб у європейських чиновників не було претензій до України.

Як зазначив Андрій Павелко, фахівцям довелося узгоджувати кожен нюанс — від півтонів контурів до переміщення національного герба в центр, і заяви про те, що УЄФА повинна забракувати оновлену екіпіровку — безпідставні.

"Але форма була узгоджена задовго до презентації, тому розмови про можливу заборону з боку УЄФА на її використання абсолютно безпідставні. Це підтвердив і офіційний коментар європейського футбольного союзу", — підсумував голова УАФ.

Раніше Фокус розповідав, що голова УАФ Андрій Павелко презентував нову форму збірної України з футболу для Євро-2020. На комплекти були нанесені контури карти України разом з Кримом і Донбасом.

У Держдумі РФ відреагували на нову форму національної збірної України на Євро-2020. Російські політики заявили, що такий комплект є "виразом політичної позиції, яка різниться з позицією РФ" і закликали УЄФА заборонити нову форму збірної України з футболу.

Також Фокус повідомляв, що УЄФА відреагувала на вимоги Держдуми РФ і заявила, що нова форма збірної України з футболу повністю відповідає правилам щодо екіпіровки.