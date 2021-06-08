Евро-2020: из плейлиста сборной Украины удалили песни Моргенштерна (фото)

После публикации списка, в котором большая часть песен была российскими, в некоторых сервисах обновили плейлист. При этом "под нож" попала и украинская музыка.

Плейлист сборной Украины поменяли, из него исключили всех российских исполнителей, в том числе репера Моргенштерна. Об этом сообщает UA-Football.

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В списке больше нет песен "Мальчик на девятке" Dead Blonde, "Нет интереса" 10AGE. В первом варианте плейлиста, по информации издания "Дивогляд" было 15 треков, из которых 0 — российские.

Обновленный плейлист содержит в себе 50 композиций. Однако из списка теперь пропала украинская песня "Їхали козаки" от группы "Тінь сонця". В списке на Spotify в основном иностранные композиции.

[ + – ] Обновленный плейлист Spotify Фото: Скриншот

При этом в Apple Music плейлист не изменился: в нем по-прежнему 9 песен с двумя композициями Моргенштерна, Dead Blonde и 10AGE.

[ + – ] Плейлист в Apple Music Фото: Скриншот

Напомним, сегодня, 8 июня сборная Украины составила плейлист к Евро-2020, в котором больше половины песен были российскими.

Отметим, что Моргенштерну запретили въезд в Украину из-за пропаганды культа насилия и наркотиков.