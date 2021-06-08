Сборная Украины составила плейлист на Евро-2020 с Моргенштерном и The Weeknd (фото)

По информации журналистов, в предварительном списке сначала было 15 композиций, а более половины — песни российских исполнителей.

Сборная Украины по футболу перед Евро-2020 составила плейлист команды, в которых попала одна украинская композиция и три российских песни.

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Список из девяти песен был обнародован на интернет-сервисе потокового аудио Spotify.

Cоставлением плейлиста национальных сборных на Евро-2020 занимались капитаны команд и главные "диджеи раздевалок".

В плейлист сборной Украины по футболу на Евро-2020 попали следующие песни:

Моргенштерн — "Дуло"

Dead Blonde — "Мальчик на девятке"

10AGE — "Нету интереса"

The Weeknd — Blinding Lights

Astronaut In The Ocean — Masked Wolf

Lil Nas X — Montero

Tiesto — The Business

Martin Garrix — We Are The People (главная песня Евро-2020)

Тінь Сонця — "Їхали козаки"

[ + – ] Плейлист сборной Украины по футболу

По данным издания Дивогляд, в предварительный плейлист сборной Украины по футболу на Евро-2020 попали сразу 15 композиций, среди которых только одна украинская песня — "Їхали козаки". Большую часть плейлиста составляли российские композиции.

Как утверждают журналисты, в финальную версию плейлиста сборной Украины по футболу на Евро-2020 не попали следующие песни:

Моргенштерн – Show

Dj Smash, Моргенштерн – Новая волна

NLO – Не грусти

The Hatters/Dzharakhov – Я делаю шаг

Slava Marlow – Кому это надо

Soda Luv/SQWOZ BAB – Казантип

Ранее Фокус рассказывал, что УАФ представила новую форму сборной Украины по футболу 2021 с Крымом и Донбассом. В Госдуме отреагировали на новую экипировку украинских футболистов и потребовали от УЕФА ввести санкции против Украины.

Также Фокус сообщал, что УЕФА отреагировала на требования Госдумы РФ и заявила, что никаких санкций не будет, поскольку новая форма сборной Украины по футболу полностью соответствует правилам в отношении экипировки.

Глава УАФ Андрей Павелко также рассказал, когда и как к нему пришла идея сделать новую форму сборной Украины по футболу на Евро-2020 с контурами карты Украины.