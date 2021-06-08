Сборная Украины составила плейлист на Евро-2020 с Моргенштерном и The Weeknd (фото)
По информации журналистов, в предварительном списке сначала было 15 композиций, а более половины — песни российских исполнителей.
Сборная Украины по футболу перед Евро-2020 составила плейлист команды, в которых попала одна украинская композиция и три российских песни.
Список из девяти песен был обнародован на интернет-сервисе потокового аудио Spotify.
Cоставлением плейлиста национальных сборных на Евро-2020 занимались капитаны команд и главные "диджеи раздевалок".
В плейлист сборной Украины по футболу на Евро-2020 попали следующие песни:
- Моргенштерн — "Дуло"
- Dead Blonde — "Мальчик на девятке"
- 10AGE — "Нету интереса"
- The Weeknd — Blinding Lights
- Astronaut In The Ocean — Masked Wolf
- Lil Nas X — Montero
- Tiesto — The Business
- Martin Garrix — We Are The People (главная песня Евро-2020)
- Тінь Сонця — "Їхали козаки"
По данным издания Дивогляд, в предварительный плейлист сборной Украины по футболу на Евро-2020 попали сразу 15 композиций, среди которых только одна украинская песня — "Їхали козаки". Большую часть плейлиста составляли российские композиции.
Как утверждают журналисты, в финальную версию плейлиста сборной Украины по футболу на Евро-2020 не попали следующие песни:
- Моргенштерн – Show
- Dj Smash, Моргенштерн – Новая волна
- NLO – Не грусти
- The Hatters/Dzharakhov – Я делаю шаг
- Slava Marlow – Кому это надо
- Soda Luv/SQWOZ BAB – Казантип
Ранее Фокус рассказывал, что УАФ представила новую форму сборной Украины по футболу 2021 с Крымом и Донбассом. В Госдуме отреагировали на новую экипировку украинских футболистов и потребовали от УЕФА ввести санкции против Украины.
Также Фокус сообщал, что УЕФА отреагировала на требования Госдумы РФ и заявила, что никаких санкций не будет, поскольку новая форма сборной Украины по футболу полностью соответствует правилам в отношении экипировки.
Глава УАФ Андрей Павелко также рассказал, когда и как к нему пришла идея сделать новую форму сборной Украины по футболу на Евро-2020 с контурами карты Украины.